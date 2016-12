Áder János államfői újrajelölését támogatja a Fidesz elnöksége - a nap hírei

A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország most többet veszítene az eurózónához csatlakozással, mint amennyit nyerne. Egy uniós vizsgálat alapján 93 milliárd forintot kellene visszafizetnie Magyarországnak a 4-es metró beruházása ügyében.

A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország most többet veszítene az eurózónához csatlakozással, mint amennyit nyerne. Varga Mihály a Figyelőnek adott interjúban hozzátette azt is, hogy ha a régióból további országok lépnek be az övezetbe, abból Magyarország sem maradhat ki.

Főként a fogyasztás bővülése élénkíti a gazdasági növekedést - mondta a Magyar Nemzeti Bank igazgatója az Inflációs jelentés részletes bemutatásán. Balatoni András szerint a fogyasztás bővülésében döntő szerepet játszik a minimálbér-emelés és a garantált bérminimum növekedése, emellett a beruházások is érdemben bővülhetnek. A héten az MNB 3-ról 3,6 százalékra növelte a jövő évi bruttó hazai termék bővülésére vonatkozó előrejelzését.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálata alapján Magyarországnak 93 milliárd forint támogatási összeget kellene visszafizetnie az unió számára a 4-es metró beruházása ügyében - írja a Politico című brüsszeli hírportál. Az InfoRádiónak a fejlesztési tárca úgy reagált: csak azután mérlegelhetők a magyar lépések, ha Brüsszel kialakítja saját álláspontját, amelyről hivatalos úton értesíti a magyar kormányt.

Megkapta az üzemidő-hosszabbítási engedélyt a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja. Így az 1986-ban üzembe helyezett reaktor további 20 éven át vehet részt az áramtermelésben. A Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának üzemeltetési engedélye és eredetileg tervezett üzemideje december 31-én jár le.

Teljes volt az egyetértés a Fidesz elnökségében arról, hogy Áder János jelenlegi köztársasági elnök legyen a következő államfőjelölt - mondta a Fidesz alelnök-frakcióvezetője. Kósa Lajos a párt elnökségi ülése után beszélt erről a Magyar Időknek. Orbán Viktor miniszterelnök korában úgy fogalmazott: Áder Jánost nagyra értékeli, és komoly esély van arra, hogy folytassa munkáját.

Négy éven át 4 ezer hajléktalan ember kaphat meleg ételt hétköznaponként, összesen négymilliárd forintból - jelentette be a szociális ügyekért felelős államtitkár. Czibere Károly a most induló uniós és hazai forrású programot ismertetve elmondta: a támogatás a fedél nélkülieket segítő és ellátó intézményeken keresztül valósulhat meg.

Karitatív szervezetek vásárolhatnak új eszközöket vagy alakíthatnak ki telephelyet uniós forrásból - közölte a civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Soltész Miklós elmondta: a rendelkezésre álló 4,5 milliárd forintból a szervezetek jobb felszerelésekkel tudják majd segíteni vagy baj esetén menteni a rászorulókat.

Minden eddiginél sikeresebbnek tartja a Magyar Máltai szeretetszolgálat Adni öröm nevű akcióját a szervezet alelnöke. Vecsei Miklós az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a rászorulókat elsősorban olyan dolgokkal lehet segíteni, amelyet maguk az adományozók is szívesen fogadnának.

Az MSZP-s Korózs Lajos szerint a nyugdíjasok fele nem kapja meg az Erzsébet utalványt karácsonyra. Az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista alelnöke az InfoRádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy a postásoknak több mint 150 mázsa küldeményt kell továbbítaniuk, és a családi pótlékok kifizetése is a mostani időszakra esik.

Budapesten kezelik a jövőben Habsburg Ottó hagyatékát – erősítette meg az utolsó trónörökös fia, Habsburg György. A 2011-ben elhunyt politikus, közíró, európai parlamenti képviselő archívuma 2018-tól lesz látogatható a budai várban.

A nyomozás eddigi adatai szerint a tunéziai származású gyanúsított vezette azt a kamiont, amellyel a tömegbe hajtottak hétfőn Berlin egy karácsonyi vásárban. A 24 éves férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki a német hatóságok. Közben továbbra is súlyos állapotban van a merénylet 12 sebesültje.

Moszkvában eltemették a hétfőn meggyilkolt ankarai orosz nagykövetet. Andrej Karlovot a török fővárosban egy fotókiállítás hétfői megnyitóján egy civil ruhás török rendőr lőtte le. Az orosz és a török vezetés egyaránt a szíriai rendezési kísérlet elleni provokációként értékelte a terrortámadást.

Lengyelországban egészen január 11-ig folytatja a parlamenti ülősztrájkot az ellenzék. A Polgári Platform vezetése azt hangsúlyozta: a tömörülés nem engedi meg, hogy a kormányzó Jog és Igazságosság nevű párt a lengyel jogállamiságot veszélyeztesse.

Szíriában teljes egészében visszafoglalták a kormányerők Aleppót - jelentette be a hadsereg. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű civil szervezet megerősítette, hogy az utolsó felkelőket és polgári személyeket szállító konvoj is elhagyta a korábban a lázadók ellenőrzése alatt tartott területet. Az evakuálások december 15-i kezdete óta már csaknem 34 ezer fegyveres felkelő és civil hagyta el az észak-szíriai várost.

Növelné az amerikai atomarzenált Donald Trump megválasztott elnök. A januárban hivatalba lépő elnök Twitter-üzenetében úgy fogalmazott: az Egyesült Államoknak meg kell erősítenie és ki kell terjesztenie nukleáris képességeit, amíg a világ jobb belátásra nem tér az atomfegyverkezés területén.

Lelki megújulást sürgetett az egyház átalakításához Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a római kúria tagjainak azt hangsúlyozta: nem új emberekre, hanem megújult szellemiségre van szükség. A reformokról szólva a pápa hangsúlyozta, ezek célja az, hogy az egyház hatékonyabban tudja szolgálni az embereket, minél közelebb kerülve a szegényekhez és a társadalomból kirekesztettekhez.