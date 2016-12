Gyárfás nem indul újra az elnökségért - lapszemle

A Magyar Nemzetnek Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség lemondott elnöke megerősítette: nem indul újra a tisztségért. A Magyar Idők arról ír, hogy a Fidesz elnöksége Áder Jánost szeretné a köztársasági elnöki székben látni a következő elnöki ciklusban is. A Magyar Nemzet közlése szerint bár nőtt az átlagnyugdíj Magyarországon, az ország egyes területei között hatalmasok az ellátásbeli különbségek.

A Magyar Idők arról ír, hogy a Fidesz elnöksége Áder Jánost szeretné a köztársasági elnöki székben látni a következő elnöki ciklusban is. Kósa Lajos, a Fidesz alelnök-frakcióvezetője a lapnak elmondta: a párt kétnapos elnökségi ülésén konszenzus volt arról, hogy a jelenlegi államfő folytassa munkáját a Sándor-palotában. A politikus a lapnak arról is beszélt, hogy az elmúlt napokban foglalkoztak a kampányhoz kapcsolódó szervezeti és személyi kérdésekkel is.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy bár nőtt az átlagnyugdíj Magyarországon, az ország egyes területei között hatalmasok az ellátásbeli különbségek. A legmagasabb nyugdíjat a budapestiek kapják, átlagosan 143 ezer 805 forintot, ami közel 23 ezer forinttal magasabb az országos átlagnál. A legalacsonyabb az öregségi nyugdíj Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, ahol átlagosan 107 ezer 912 forintot kapnak az idősek. Járási szinten még ennél is nagyobbak a szakadék, akár 70 ezer forint is lehet a különbség.

A Világgazdaság összeállításából kiderül: 20 év szünet után jövőre újra indulhat a farkaslyuki barnaszénbányászat. A tárnák több mint 7 millió tonna barnaszenet rejtenek, a cél évi 100-150 ezer tonna szén kibányászása lesz. A beruházáshoz egy erőmű is épülne, japán partner bevonásával.

A Magyar Nemzetnek Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség lemondott elnöke megerősítette: nem indul újra a tisztségért. A 24 év után távozó elnök helyére egyelőre csak Bienerth Gusztáv turizmusért felelős kormánybiztos jelezte indulási szándékát. A közgyűlés január 8-án választja meg az új elnököt.

A Magyar Idők cikke szerint 15-20 százalékkal is megugorhat az éttermek eladási forgalma az elkövetkező napokban. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint évről évre jellemzőbb, hogy a családok házhoz rendelik a menüt. Kovács László elnök a lapnak elmondta: egész évben érzékelhető volt a lakossági fogyasztás bővülése az éttermi fogyasztásban, októberben például 12 százalékkal magasabb bevételt könyvelhettek el, mint egy évvel korábban.

A Portfolio összeállításából kiderül: a magyar árverőházak a nemzetközi trendekkel dacolva is megőrizték, néhány szektorban pedig növelni is tudták forgalmukat 2016-ban. Tihanyi Lajos párizsi, Szajna-parti városképe az utóbbi négy év legmagasabb árán, 170 millió forintért váltott tulajdonost a Kieselbach Galéria téli árverésén. Boromisza Tibor Rőzsehordók a ligetben című nagybányai munkája 87 millió forinttal a Virág Judit Galériánál ért el új életműrekordot. Az aukciós piac "régi" sztárjai közül Rippl-Rónai József teljesített a legmegbízhatóbban: három festménye is 50 millió forint feletti áron kelt el, Stilizált virágok özöne című munkája 95 milliós rekordárával az év második legdrágább festménye lett.

A Napi.hu arról ír, hogy a Budapest Airport a SkyCourt korábbi kivitelezőjét, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.-t egy újabb hatmilliárd forintos munkával bízta meg: a 2B Terminál épületéből kiinduló utasmólót kell megterveznie, majd pedig felépítenie. A móló a terminálhoz kapcsolódva nyúlik be a repülőtérre és a két oldalán parkolhatnak a gépek. A létesítmény több mint 10 ezer négyzetméter alapterületű lesz, és összesen 27 beszállító kapunak ad helyet.

A Pénzcentrum.hu cikke szerint a fiatalok 90 százaléka ajándékokkal is készül az ünnepekre. A 19-29 éves magyarok átlagosan 7 embernek vesznek ajándékot, és körülbelül ugyanannyit költenek, mint tavaly, azaz 24 ezer forintot, az üzleteket pedig leginkább december elejétől rohanják meg. A kézzel készített ajándékok viszont nem túl népszerűek: mindössze 10-ből 1 fiatal készíti saját maga meglepetései nagyobb részét.