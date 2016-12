Plusz 93 milliárd a 4-es metróért?

Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF - Európai Bizottságnak megküldött javaslata szerint – az uniós költségvetésbe 228 millió eurót, míg az Európai Beruházási Banknak 55 millió eurót, tehát összesen csaknem 300 millió eurót kellene Magyarországnak visszafizetnie a 4-es metró beruházása nyomán, a hivatal által feltárt komoly szabálytalanságok, tehát csalás- és korrupciógyanús ügyek miatt – közölte a Politico. Mindez nagyjából 93 milliárd forintos terhet jelentene a magyar költségvetésnek.

Az OLAF az 1,7 milliárd eurós beruházás 2006 és 2015 közötti időszakát vizsgálta, amelyről a Politico is kiemeli, hogy nem csak az Orbán-kormányokat, hanem a 2010 előtti szocialista kormányokat is érinti. Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása alapján a testület megkapta az OLAF 104 oldalas jelentését és még vizsgálja a lehetőségeiket. A lapnak Szalóki Flórián, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a magyar kormány is megkapta a jelentést, de aláhúzta, hogy még hónapokig tarthat mire a pénz visszafizetésére vonatkozóan bármilyen döntés megszületik.

Az InfoRádió megkeresésére a fejlesztési tárca közleményben reagált, amely szerint az OLAF jelentéséről az Európai Bizottságnak még ki kell alakítania saját álláspontját, amelyről később hivatalos úton értesíti a magyar kormányt. E dokumentum részletes elemzése után mérlegelhetőek a további magyar lépések, illetve az esetleges pénzügyi, büntetőjogi következmények. Az OLAF a jelentésében foglaltak bizalmas kezelését írta elő, így bővebb tájékoztatás a Hivatal következtetéseiről csak a későbbiekben adható – tette hozzá a minisztérium.

A Fővárosi Önkormányzat közleménye hangsúlyozza, hogy a pénzügyi szabálytalanságokra utaló megállapítások 2006-ra és 2007-re vonatkoznak, vagyis jóval a jelenlegi városvezetés 2010-es hivatalba lépése előtti időre. A támogatás visszafizetéséről pedig még nem döntött az Európai Bizottság.

Az Állami Számvevőszék korábbi jelentése alapján, amely szerint a 4-es metró beruházásával és járműbeszerzésével jelentős vagyoni hátrány érte a magyar államot és a fővárosi önkormányzatot, a Központi Nyomozó Főügyészség jelenleg is nyomoz. A sajtóhírek szerint több gyanúsítottat is érintő büntetőeljárás határidejét a Legfőbb Ügyészség novemberben jövő év áprilisáig hosszabbította meg.