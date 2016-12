Varga-, Csányi- és Fürjes-interjú a hetilapokban - hetilapszemle

A Figyelő Csányi Sándorral, az OTP elnök-vezérigazgatójával készített interjút, aki a lapnak elmondta: a bankcsoport hamarosan több akvizíciót is bejelenthet, elképzelhető, hogy a pénzintézet jövőre egy új ország felé is terjeszkedik majd. A bank azóta bejelentette: az OTP banka Hrvatska adásvételi megállapodást írt alá a Société Générale csoporttal horvátországi leánybankjának, a Splitska Banka-nak a megvásárlásáról. Csányi Sándor a magyar piacon jelenleg nem lát eladó portfóliót és bankot. Arra kérdésre, hogy gesztuspolitikának nevezhető-e, hogy az OTP Mészáros Lőrinc érdekeltségei közül sokat finanszíroz, a bankvezér azt mondta: senkit nem hiteleznek, ha az nem üzletszerű. Hozzátette, hogy Mészáros Lőrincet személyesen ismeri, de egyszer sem kellett beavatkoznia az érdekében.

A Figyelő Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel is készített interjút, aki szerint a 310-315-ös sávban mozgó forint picit gyengébb annál, mint amire a Nemzetgazdasági Minisztérium számított, de ez az árfolyam nem befolyásolja az államadósság csökkenését. Nincs szükség bűvésztrükkökre – fogalmazott a tárcavezető. Varga Mihály szerint ma Magyarország többet veszítene az eurózónához történő csatlakozással, mint amennyit nyerne, ugyanakkor ha a régióban több ország is csatlakozik az egységes európai fizetőeszközhöz, abból Magyarország sem maradhat ki. Hangsúlyozta: a gazdaságpolitikának csak következménye a közös valuta, nem célja. Elvileg most is képesek lennénk az euró bevezetésére, csak egy feltételt nem teljesítünk, az árfolyam rögzítését, ami tudatos gazdasági döntés, "a csatlakozás megindítása rajtunk múlik" – mondta a Figyelőnek Varga Mihály.

A Heti Válasz Fürjes Balázzsal, a 2024-es budapesti olimpiai pályázat elnökével készített interjút, aki szerint a korábbi visszalépők: Boston, Hamburg és Róma is megmutatták, mekkora teljesítmény már az is, hogy egy pályázó végig tudja vinni a pályázati folyamatot. Fürjes Balázs szerint előny, hogy letisztult a mezőny, Budapest így egyértelműbben tudja pozicionálni magát a megapoliszok alternatívájaként. A kormánybiztos hangsúlyozta: demokratikus országban élünk, ahol ha az emberek népszavazást akarnak, azt meg kell tartani, azonban az olimpia rendezéséről szóló kérdés nem kapta meg a szükséges számú támogató aláírást. Fürjes Balázs szerint mivel Magyarországon hagyományosan alacsony a népszavazási részvétel, egy támogató, de érvénytelen referendum felemás eredmény lenne. Részletek a Heti Válaszban.