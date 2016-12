Vecsei Miklós: jól megszólítható a magyar társadalom

Kedden zárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hagyományos, egyhetes Adni Öröm kampánya. Több mint 2000 önkéntes 300 tonnányi tartós élelmiszert gyűjtöttek össze a rászoruló családoknak. De számos más adománykampány is sikeres volt az adventi időszakban. Vecsei Miklós szerint Magyarországon nagy magas az adományozás kultúrája.

„Most volt a televíziós pénzgyűjtés, nekünk az egyik élelmiszerboltban van az adománykártyánk. A most zárult élelmiszergyűjtésen kimondani is sok: több mint 300 tonna élelmiszert gyűjtöttünk, amit még ki is kell szállítani. Minden nagy karitatív szervezetnek van hívószáma is, a mienk az 1350, amelyen 250 forintot lehet adományozni. És van a Kerekítsd fel! ötlet is, ami nagyon jó. Színházjegyet vettem 5700 forintért, felajánlotta, nem akarok-e hatezret fizetni, és akkor olyan is mehetne színházba, aki egyébként nem tudna. Ezek nagyon jó programok. Magyarországon, bármilyen furcsa is, az adományozási kultúra nagyon magas,

nagyon megszólítható a magyar társadalom.”

Vecsei Miklós felhívta a figyelmet, leginkább azzal tudunk segíteni, aminek magunk is örülnénk, jó szóval, odafigyeléssel, hasznos adományokkal.

„Mondjuk, ha a tavaszi ruhát most hozzák, az nem annyira jó. De, ha olyat kapunk,

amit az ajándékozó is szívesen használna,

annak biztosan lesz gazdája, annak, amit otthon lomtalanított és nagyon válogatni kell, az kevésbé jó. Ha pedig valaki - sokan vannak szerencsére - az életéből áldozna egy kis részt, fiatalon ment például nyugdíjba, elkísérhet minket. Akik lehúztak egy szakmában negyven évet, általában tudják, mivel tudnak segíteni.”

A Vecsei Miklóssal, a Máltai Szeretetszolgálat alelnökével készült teljes beszélgetést este 18 órától hallgathatják meg az InfoRádió Aréna című műsorában.