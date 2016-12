Kiüríthetik a fóti gyermekvárost - lapszemle

A Magyar Idők úgy tudja, hogy a rendőrség a terrorveszély miatt az úgynevezett biometrikus adatokat is ellenőrzi. A napi.hu azzal a rossz hírrel szolgál, egy beszállítói hiba miatt hiánycikk lett a friss kacsahús a Lidlben.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy két éven belül kiüríthetik a fóti gyermekvárost. A tervek szerint lebontanák a parkban található szocreál épületeket, az 1800-as években épült, műemléki szempontból is értékes Károlyi-kastélyt és környékét pedig teljesen felújítanák. A parkban kulturális központot alakítanának ki, sőt az is szóba került, hogy valamelyik budapesti múzeumot is áttelepítenék a városba.

A Magyar Idők úgy tudja, hogy a rendőrség a terrorveszély miatt az úgynevezett biometrikus adatokat - az ujjlenyomatot, az arcképet és az érmintát - is ellenőrzi a határnál, ha szükséges, és ezeket összeveti nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi adatbázisokkal is.

A Portfolio a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkárával közöl interjút. Hornung Ágnes szerint a hat évre szóló bérmegállapodás, az uniós források felfutása és a CSOK-igénylések felpörgése a következő években hozzájárulhat az erősebb gazdasági növekedéshez.

A Pénzcentrum szerint az autósok többsége azt tapasztalja, hogy autója jóval több üzemanyagot fogyaszt, mint amennyit a katalógusa ígér. Egy friss felmérés szerint az eltérés 42 százalék, ami minden évben több százezer forintot is jelenthet.

A napi.hu azzal a rossz hírrel szolgál, egy beszállítói hiba miatt hiánycikk lett a friss kacsahús a Lidlben. A most boltlánc a fagyasztott kacsahúst és libamájat, valamint a többi friss szárnyasterméket ajánlja a vevőinek.