A német kancellár szerint a berlini merénylő lelövése után sem csökkent a terrorfenyegetettség - napinfo

Jelentést készít és végrehajtja a szükséges változtatásokat a berlini merénylethez hasonló esetek megelőzéséért az illetékes hatóságok bevonásával a német kormány. Ezt Angela Merkel kancellár jelentette be azután, hogy Milánóban pénteken hajnalban tűzpárbajban lelőtték a rendőrök a 12 halálos áldozatot követelő hétfői merénylet feltételezett elkövetőjét. A német kancellár úgy fogalmazott: a gyanúsított halálával ugyan elmúlt az azonnali veszély, de a terrorfenyegetettség megmaradt. A német legfőbb ügyészség folytatja a nyomozást, a legfőbb kérdés, hogy voltak-e bűntársai a tettesnek. A karácsonyi vásáron történt berlini támadás mind a 12 halálos áldozatát azonosították, magyar nincs közöttük.

Holland telefonkártya, 1500 euró és fogkefe is volt a Milánóban lelőtt Anis Amrinál. A hétfői berlini kamionos terrortámadás elkövetésével gyanúsított tunéziai származású férfi egymás fölött több nadrágot viselt, ami arra utal, hogy több éjszakát is az utcán töltött. Az olasz hatóságok a feltételezett terrorista utolsó napjait rekonstruálva úgy vélik: a férfi csütörtökig Franciaországban volt, onnan vonattal jutott át a francia-olasz határon, és utazott Torinóig. Onnan péntek hajnalban, szintén vonattal érkezett Milánóba, ahol hajnali 3 óra után lőtték le, miután igazoltatáskor pisztolyt rántott és rálőtt a rendőrökre. Az illetékesek nem zárják ki, hogy Tunézia felé tartott.

Magyarország stabil sziget a forrongó nyugati világban - jelentette ki a miniszterelnök a Mediaworks regionális lapcsaládjának adott interjújában. Orbán Viktor hangsúlyozta: 2017-ben az a legfontosabb cél, hogy mindenkinek megérje dolgozni Magyarországon. Hozzátette: a kormány azért csökkenti a munkáltatókat terhelő adókat, hogy emelkedhessenek a bérek. A kormányfő beszélt a korrupciós vádakról is, amelyek szerinte politikai lejárató eszközként teljesen megszokottá váltak. Szerinte a mentegetőzés éppen ellenkező hatást vált ki. Orbán Viktor azt is mondta, nem tervez változtatást a kormány összetételében.

Jövő év elején az önkéntes tartalékos rendszer újraszervezéséről is ötpárti egyeztetést tervez a Honvédelmi Minisztérium. Simicskó István honvédelmi miniszter Demeter Márta MSZP-s képviselő kérdésére adott írásbeli válaszából kiderül: a kormány áttekintette a területvédelmi elven működő önkéntes tartalékos rendszer kialakításáról, valamint a honvédség és társadalom kapcsolata fejlesztéséről szóló előterjesztést. A motivációs rendszer részleteiről még folyik az egyeztetés.

Rendkívüli biztonsági készültségben telik a vatikáni karácsony. A Szent Péter tér körül gépfegyveres katonák látnak el szolgálatot, az Angyalvártól a Szent Péter térig vezető széles sugárút elején az olasz csendőrség és rendőrség járművei és kordonok torlaszolják el az autós közlekedést már a nyári nizzai kamionos merénylet óta. Este a Ferenc pápa vezette vígilia szertartásával kezdődik a Szent Péter bazilikában Jézus születésének ünnepe. A katolikus egyházfő holnap (vas) délben a Szent Péter bazilika központi lodzsájáról mondja el karácsonyi beszédét, december 26-án délben pedig pápai lakosztálynak a Szent Péter térre néző ablakából mond beszédet az Úrangyala imádsággal.

Karácsony alkalmából a katolikus, a református és az evangélikus egyház magyarországi vezetői egyaránt tartanak ünnepi szentmisét, istentiszteletet. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a budapesti Szent István-bazilikában mutatja be az éjféli szentmisét. Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap reggel 8 és délelőtt 10 órakor úrvacsorával egybekötött istentiszteleten hirdet igét Budapesten, a Budahegyvidéki Református Templomban. Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke karácsony első napján délelőtt 11-kor tart úrvacsorás istentiszteletet a fővárosi Deák téri evangélikus templomban.

A csúszóssá vált utak miatt rendkívül sok sérülthöz riasztották a mentőket. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója arról számolt be: Budapesten a délelőtti órákig már több mint kétszáz esetben kellett ellátniuk a síkos úton eleső, zömében idős embereket, akik általában töréseket szenvedtek. Győrfi Pál felhívta a figyelmet, hogy az előrejelzések szerint továbbra is készülni kell arra, hogy az utak, a járdák, a lépcsők jegesek lehetnek.

Nehéz év előtt áll a magyar labdarúgó-válogatott - mondta karácsonyi köszöntőjében a szövetségi kapitány. Bernd Storck a csapat nevében köszönetet mondott a szurkolók támogatásért a franciaországi Európa-bajnokságon. Hangsúlyozta: a drukkereknek már abban is nagy szerepük volt, hogy a válogatott kijutott a kontinensviadalra. A szakvezető szerint nagyszerű tehetségek vannak a közösségben, akik a jövő csapatában is alapemberek lehetnek. Bernd Storck arra kérte a szurkolókat, hogy jövőre is támogassák a válogatottat.