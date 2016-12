A madarakat ne etessük bejglivel!

Madáreleséggel és gyümölccsel érdemes etetni télen a madarakat, de fontos a víz kihelyezése is - mondta az InfoRádióban a Magyar Madártani Egyesület szóvivője.

A Magyar Madártani Egyesület szóvivője szerint a víz a legfontosabb. Mint Orbán Zoltán elmondta, a száraz, hideg időben, amikor nincs hó, zúzmara, a madarak csipegetni sem tudnak, így fagyott vízhez sem jutnak és fürödni sem képesek.

„A három alapvető élelemtípusból az alap a mag. Fekete napraforgóhoz keverjünk apró magvakat, például kölest. A második eleségcsoportot az állati zsiradék alkotja: disznóháj, kacsa-, libaháj, faggyú és már sok helyen be lehet szerezni a cinkegolyót. Elvileg a szalonna is jó, de a sós nem jó a madaraknak, ezért kirakás előtt alaposan főzzük ki. A harmadik eleségcsoport a gyümölcs. A legegyszerűbb és legolcsóbb az alma. Ha vizet és ezt a háromféle eleséget kirakunk, Magyarországon ötvenegy néhány madárfajt láthatunk vendégül.”

A Magyar Madártani Egyesület szóvivője felhívta a figyelmet, hogy a madarak szervezete az evolúció során nem találkozott, ezért nem is szokott hozzá a kelt tésztához. Orbán Zoltán hozzátette, ha azonban kis mennyiségben és frissen kenyeret, péksüteményt esznek, semmi bajuk nem lesz. Kiemelte, az etetőbe semmiképpen ne tegyünk kelt tésztákat, mert a nedves, párás időben megszívják magukat nedvességgel, megpenészednek, erjedni kezdenek, és ha a madarak belecsípnek, gyomor- és bélgyulladást kaphatnak, amitől el is hullhatnak. A madáretetésnél – az emberekéhez hasonlóan - a változatosság a fő szempont az eleségkínálat és a felkínálás módját tekintve is – tette hozzá a szóvivő.

„A legjobb etetőhely a talaj, ott nincs korlátozva a tér és a madarak el tudnak húzódni egymástól, nem piszkálják egymást. Javasolt, én is úgy csinálom, hogy etetek a talajon, cinkegolyót aggatok a fák, bokrok ágaira, almát szúrok az ágak csonkjára és teszek a talajra is.”

Orbán Zoltán elmondta, új trend látszik a gólyáknál: „öt-hat éve fordul elő, hogy egy-két, esetleg három tucat gólya is itthon marad. Ennek köze lehet a klímaváltozáshoz – jegyezte meg.

„Etetőre leginkább a széncinegék, a belvárosban a kék-, a barát- és a fenyvescinegék, a harkályok, valamint a klasszikus magevők, mint a házi és mezei verebek járnak, de előfordulhatnak ritka fajok is, és a nagy kedvenc, a feketerigó akár az emeletre is felrepül a kajáért, vízért” - fogalmazott a Magyar Madártani Egyesület szóvivője.