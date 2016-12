Több a cukorbeteg, de kevesebb a szövődmény

A csökkenés egyik oka az lehet, hogy korábban lehet a diagnózist felállítani, ebben nagy szerepe lehet a glukométerek, a kis vércukormérők elterjedésének és a kezelés fejlődésének is – hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára.

„Sokkal korszerűbb a vérnyomás-, az ércsökkentő kezelés és az utóbbi években magának a cukorbetegségnek a kezelése is. Ez sokáig változatlan volt, az inzulin 90 éve létezik, de a tablettás kezelésben nem volt sokáig előrelépés. Az utóbbi években új módon ható tabletták jöttek forgalomba, mindhárom nagy inzulingyártó új inzulinnal jelentkezett.”

Kempler Péter hozzátette, megjelentek olyan készítmények is, amelyek nem tabletták, nem is inzulinok, injekcióban kell fix dózist beadni, így nem kell naponta négyszer vércukorszintet mérni. Olyan terápiák vannak, amelyek nem növelik a beteg testsúlyát és nem okoznak hipoglikémiát, eszméletvesztést sem.

„Elsősorban az éjszakai vércukoresés kockázatát csökkentik. Ez nagyon veszélyes, akár halálos is lehet. Sokkal hosszabb hatású inzulinok állnak rendelkezésre és olyan kombinált készítmény is van, ami egyetlen injekcióval egy hosszú hatású inzulint és egy máshogy ható molekulát ad be.

A Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára jelentős lépésnek nevezte, hogy ezeket már a társadalombiztosítás is támogatja. Amivel ezek többe kerülnek, az megspórolható az egyéb költségeken.