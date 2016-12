Így rendeljen taxit szilveszterkor

Szilveszterkor és karácsonykor a világ összes taxija kevés lenne Budapesten – mondta a lapnak Tamás Miklós, a City Taxi elnöke. Az autók száma viszont véges, ráadásul a sofőrök elfoglaltsága, munkarendje miatt nem is lehet mind az ötezer autót egy időben bevetni.

Aki türelmes és kitartó lesz, és nem az utolsó pillanatban rendel taxit, azt ki tudják szolgálni a társaságok – mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Tamás Miklós ehhez hozzátette: ha nem veszik fel, nem érdemes letenni a telefont, majd percek múlva újra végighívogatni a különböző társaságokat, mert ilyenkor ismét a sor végére kerül az új telefonáló. Aki viszont türelmesen várakozik, ha lassan is, de előrébb jut.

Cziraki Dániel, a Taxify operatív vezetője elmondta, a Taxify is fokozottan készül az év utolsó napján várható kiugró forgalomra, külön a szilveszterre szóló bónuszrendszert is kidolgoztak, hogy még motiváltabbak és sikeresebbek legyenek a sofőrjeik. Mivel a legforgalmasabb időszakokban a fővárosban 20-40 százalékkal is kevesebb taxi közlekedhet annál, amennyire igény van, sokan lesznek, akik nagyon nehezen vagy akár egyáltalán tudnak majd szilveszterkor taxit találni – tette hozzá Cziraki.

Aki el is éri valamelyik taxis diszpécserszolgálatot, annak is fel kell készülnie arra, hogy a szokásosnál többet kell várni a kocsira, 5-10 perc helyett akár 25-30 percet is.