Így alakultak át a kulturális intézmények

Öt kulturális intézmény szűnt meg december 31-én, több feladatkört az Emberi Erőforrások Minisztériuma vett át, de akadt olyan állami intézmény is, amelyet jogutód nélkül zártak be.

December 31-én megszűnt a Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, az örökségvédelemmel foglalkozó Forster Központ, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont. Ezek közt akad olyan, amelyet néhány éve hozott létre a kormány, most pedig – a bürokrácia-csökkentés jegyében – be is zárja. Lázár János egy évvel ezelőtt jelentette be az állami háttérintézmények bezárásának tervét.

Ez most az első kör, amely során öt kulturális területen dolgozó intézmény szűnt meg. A Nemzeti Művelődési Intézetet 2013-ban hozták létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként – a meghatározás szerint - „a magyarság előtt álló korszakos feladatok teljesítése, a nemzeti-emberi összetartozást erősítő közösségi együttlétek támogatása”, most viszont jogutód nélkül szűnt meg. A muzeális és közművelődési feladatait, a Kulturális Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit, és a folytamban lévő uniós projekteket a Lakitelken működő Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. látja el.

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet digitalizálási feladatait, a közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó jogait és kötelezettségeit, valamint az EU-s forrásból finanszírozott projektjeit a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. vette át.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága lényegében beolvadt az EMMI-be, jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat és hatásköröket a Pest Megyei Kormányhivatal vette át.

Az Eszterháza Központ feladatait jogutódlással a NISTEMA Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A feladatok, a személyi állomány és az ingó- ingatlanvagyon mind ehhez a kft.-hez kerül – hogy ez a gyakorlati működést tekintve mit jelent, egyelőre nem látszik.

A legösszetettebb a Forster Központ ügye, amelynek tevékenységeit szétbontották, és külön-külön helyekre olvasztották be. A kulturális örökség nyilvántartásával, a kulturális javak védelmével és a műtárgyfelügyelettel, a világörökséggel, a nemzetközi ügyekkel kapcsolatos feladatokat a kulturális örökség védelméért felelős miniszter látja el, azaz ez is átkerült a tárcához.

A Forster Központ által fenntartott Magyar Építészeti Múzeum fenntartói feladatait a Magyar Művészeti Akadémia vette át.

A nagyberuházások régészeti előkészítését és koordinálását, valamint a jogszabályban meghatározott régészeti feladatokat a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. vette át, s ezentúl ők felelnek a kulturális örökség fejlesztési programjainak kidolgozásáért is. Több projektben pedig a Miniszterelnökség lett a Forster Központ jogutódja.