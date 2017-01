Kihívója lehet Áder Jánosnak

Több közéleti személyiség támogatásával Majtényi László jogtudóst, egykori adatvédelmi biztost, illetve az Országos Rádió- és Televízió Testület korábbi elnökét jelölné a köztársasági elnöki posztra az Elnököt a köztársaságnak elnevezéső Facebook-csoport.

Székely Sándor, a fővárosi közgyűlés független képviselője az okokról azt mondta: „Majtényi László egy független ember, nem egy pártkatona, és azt gondoljuk, hogy erre a feladatra egy tapasztalt és a jogállami elkötelezettsége miatt is elkötelezett embert kell tenni.”

Mások mellett Bitó László író, Bojár Gábor közgazdász, Bródy János énekes, Ferge Zsuzsa szociológus, Heller Ágnes filozófus, Kéri László politológus, Magyar György jogász, Parti Nagy Lajos író, Mellár Tamás közgazdász és a fekete ruhás nővérként ismertté vált Sándor Mária támogatja Majtényi László jelölését – tette hozzá Székely Sándor, aki szerint mindez szimbolikus jelentőséggel bírhat.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy Majtényi Lászlóból akkor lehet jelölt, ha azt az ellenzéki pártok támogatják. Ehhez 40 darab jelölés szükséges, vagyis valójában az összes baloldali-liberális pártnak a szavazatára szükség van, sőt még a független képviselőkére is – tette hozzá.

Az MSZP tudná támogatni Majtényi László köztársasági elnöki jelölését - mondta az InfoRádiónak a párt elnöke. Molnár Gyula hozzátette: reméli, hogy a parlamenti jelöléshez szükséges további támogatókat biztosítja a többi ellenzéki párt.

Az LMP sajtóosztálya megkeresésünkre közölte, hogy a párt elnöksége később alakítja ki álláspontját az államfő-jelölésről.

Áder János köztársasági elnök ötéves mandátuma májusban jár le, és nemrég a Fidesz elnöksége úgy döntött, hogy a párt ismét őt jelöli az államfői posztra. A döntésről Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tájékoztatta Áder Jánost, aki megtiszteltetésnek tekintette és elfogadta a felkérést.

Erről szóló közleményében a köztársasági elnök kitért arra is, hogy újbóli megválasztása esetén céljai és személyes vállalásai a jövőben is változatlanok maradnak. Kiemelt feladatának tartja a törvényalkotás feletti alkotmányos kontroll gyakorlását, valamint továbbra is minden tőle telhetőt megtesz a természeti környezet védelme, a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalás társadalmi szintű megerősítése, valamint a magyar értékek és magyar érdekek következetes nemzetközi képviselete érdekében – olvasható az államfő közleményében.