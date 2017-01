Még napokig keresik a szilveszterkor elkóborolt kutyákat

Napokkal szilveszter után is kóborolnak a petárdázástól megriadt kutyák. Az állatvédők megerősített ügyeletet tartanak még januárban is, mert akár napok után is kerülhetnek még elő sokkos ebek. A csip sokat segít, ha helyes adatokat tartalmaz, a gazdák gyorsan visszakapják elcsatangolt kedvenceiket.

Szilveszter környékén mindig megnövekednek a feladatok, sok az elkóborolt állat - mondta el Kozma Tamás, az Illatos úti telep vezető állatorvosa. Az ilyenkor az utcán szolgálatot teljesítő állatvédő szervezetek nagyon sok kutyát már az utcán megtalálnak, leolvassák a csipet, és hazajuttatják az állatot, és amelyikben nincs csip, akkor viszik a kutyákat az Illatos útra, vagy más állatvédő szervezetek.

"Nálunk nem növekedett meg jelentős mértékben a bekerült állatok száma. A szokásoshoz képest több érkezett, de kezelhető a mennyiségük" - mondta Kozma Tamás. Az Illatos úti telepen folyamatosan 100-120 kutya található, és a szilveszteri időszakban 20-25 százalékkal nő a bekerülő állatok száma. Az elszökött állatok még napokig kóborolhatnak, ezért végleges számadatok csak egy-két hét múlva lehetnek a petárdazaj miatt gazdát veszítő állatokról.

Január 6-ig lehet hívni az Állatvédő Liga és a Rex Kutyaotthon ügyeleti telefonszámát, ha valaki Budapesten keresi a petárdázás miatt elszökött kutyáját, vagy kóbor ebet talál.

"Budapestről már harminc-negyven bejelentést kaptunk, szerencsére azokat a kutyusokat, amelyekben van csip, és az adatai is pontosak, gyorsan haza tudjuk juttatni" - mondta az InfoRádiónak Kallay Rita, a Rex Kutyaotthon Alapítvány ügyvezetője.

A közösségi oldalakat is használják az állatvédők, ott hirdették meg a szilveszteri elérhetőségeiket is, most pedig oda is érkeznek a bejelentések.

"Előfordulhat, hogy annyira megriadt a kutya, sokkhatás alatt van, hogy valahol elbújt, és csak később kerül elő. Az első reakció mindig a menekülés, de hiába menekül, ugyanazt a zajt hallja, nem tud szabadulni tőle. Ilyenkor több kilométert is szaladhat a kutya. ha szerencséje van, és nem üti el egy autót, akkor egy idő után valahol meghúzódik. Nagy segítség, ha valaki olyan megriadt kutyát lát, amelyik nincs már sokkos állapotban, nem menekül, keresi az ember társaságát, akkor megfogja, amíg odaérnek az állatmentők" - mondta Kallay Rita.