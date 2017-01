Nehéz a Centrál Színházhoz illő rendezőket találni

Folyamatosan próbáltam más rendezőket is a társulathoz, a csapathoz kötni, de rendre azt látom, hogy ott hibáznak a rendezők, hogy milyen darabokat akarnak csinálni – fogalmazott a Centrál Színház igazgatója.

„A nagyszínpadon viszont nem szabad hibáznunk. Mert büszkélkedem mindazzal, amivel büszkélkedem, de két-három rossz döntés vagy két-három bukó előadás a legdurvább dolgokat idézné elő a Centrál Színházban. Nagyon vigyázni kell, hogy ez ne így legyen” - mondta Puskás Tamás.

„Az újabb kísérletek újra és újra azt bizonyították, hogy bár a meghívottjaimat mindig gondosan válogattam ki, mégis az bizonyosodott be, hogy nem tudták azt, amit a Centrál Színház előadásainak kell. Nem tudták az 50-nél magasabb szériát, sok mindent nem tudtak” - véli a színházigazgató.

„Voltak közöttük olyanok, amiket nagyon sokra értékeltem: Novák Eszter Szerelem című előadását igazi remeklésnek tartottam, Bozsik Yvette Kabaréját remeknek tartottam” - tette hozzá.

„Tehát volt igyekezet. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb meg kell válaszolnom ezt a kérdést, és kell találnom olyan embert, aki ennek a fajta struktúrának, ideálnak a szolgálatában remeklőnek látok, de ebben a pillanatban ennek még híján vagyok” - közölte a Centrál Színház igazgatója.

Elmondta, hogy amikor például Marc Bellt hívta, hogy a „Ma este megbukunk”-at rendezze Londonból, az jól sikerült.

„Azt én nem is tudnám megcsinálni, sőt, azt gondolom, hogy Magyarországon nincs is olyanfajta rendező, aki ezt meg tudná csinálni” -véli Puskás Tamás, aki hozzátette: ősszel jön ennek a darabnak a folytatása, a Bank Robbery, ami szintén óriási sikerrel fut most Londonban.