Pontosít a főpolgármesteri hivatal

"Nem cégek javaslatait kérte a főváros átszervezésre, hanem az EIB korábban is kötelezően előírta a hitelfelhasználások kontrolljára egy külső tanulmányterv elkészíttetését" - olvasható az MTI-hez is eljuttatott közleményben. Felidézték azt is, hogy 2008-ban ilyen tanulmánytervre fizetett ki az akkori városvezetés 1 millió eurót. Ennek a kötelező tanulmánytervnek a tenderét hirdette meg most a főváros - tették hozzá.

A Magyar Nemzet írta azt, hogy a fővárosi önkormányzat január 13-áig várja azoknak a cégeknek az ajánlatát, amelyektől Budapest tömegközlekedésének és finanszírozásának átalakítására kérnek stratégiát, cselekvési tervet. A hírt a főpolgármesteri hivatal hibásnak minősítette.