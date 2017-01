Három kórházi központra épül a betegellátást javító új modell a fővárosban - a nap hírei

Mintegy 580 milliárd forint marad a vállalkozásoknál a kormány gazdaságélénkítő lépéseinek hatására - jelentette ki a parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár. Tállai András hozzátette: a munkáltatók ezt az összeget béremelésre és fejlesztésekre fordíthatják. Úgy vélte: a fizetésemelésekre azért van szükség, mert ezen a téren javítani kell az ország versenyképességét.

A tervek szerint három egészségügyi központ jön létre a fővárosban a betegellátás javítására. A budapesti kórházfejlesztés előkészítéséért felelős miniszteri biztos az InfoRádióban bejelentette: a fejlesztésről szóló terveket március végéig kell a kormány elé terjeszteni. Cserháti Péter az észak-pesti ellátás központjaként a Honvéd kórházat említette, Dél-Pesten a Haller utca környéki kórházi tömb fejlesztésével jön létre egészségügyi központ. A harmadik a dél-budai centrum lesz, az erre kijelölt helyszín vizsgálata még folyamatban van.

Nemzetközi versenyképességét kívánja növelni a Richter gyógyszergyár az idén is - mondta a társaság vezérigazgatója az InfoRádiónak. Bogsch Erik szerint 2017-ben is a legnagyobb kihívás a megfelelő, nemzetközi tapasztalattal rendelkező alkalmazottak, kutatók megtartása. A gyógyszergyártó cég vezetője fontosnak tartja a kutatásfejlesztésre jutó magasabb forrást, de úgy véli: javítani kell a biotechnológiai oktatáson is. A tavalyi eredmények közül kiemelte, hogy a Richternek egy újabb svájci céget sikerült megvásárolnia lényegében saját erőből, és jelentős eredmény a pszichológiai betegségek kezelésére alkalmas cariprazine amerikai bevezetése is.

Az ország 5 megyéjében emelkedett az influenzás megbetegedések száma, a legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében kapták el a vírust. Az Országos Epidemológiai Központ főorvosa az InfoRádióban felhívta a figyelmet, hogy még mindig kérhető a védőoltás a háziorvosoktól, de fontos a gyakori kézmosás és szellőztetés is. Molnár Zsuzsanna hozzátette: a megbetegedés nagyobb részben a fiatal felnőtteket és a közép-korosztályt érinti. A szakember szerint az iskolakezdéssel erősebb lesz az influenza-vírusok terjedése is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki csütörtökre 13 megyére és a fővárosra az erős szél, két északkeleti megyére a hófúvás veszélye miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hétvégi, rendkívüli hideg idő miatt felhívta a figyelmet arra, hogy az autósok csak a téli időjárási körülményekre felkészített gépjárművel induljanak útnak, és a megszokottnál több üzemanyagot tankoljanak. Rendelkezésre áll a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazása is. A lakások fűtőberendezéseit is érdemes ellenőrizni.

Megkezdték a Tiszán torlódó jég feltörését, a Dunán pedig december 15-e óta készenlétben állnak a jégtörő hajók - mondta az InfoRádiónak az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője. Láng István elmondta: a Dunán még nincs olyan helyzet, amely jégtörést igényelne. Az országban a Dunán és a Tiszán azonnal bevethető 18 jégtörő hajó, további két jégterelő pedig tetszés szerinti helyre szállítható.

Veszélyes a Balaton jege, bár már sokan korcsolyáznak rajta. Siófoknál szerdán 6-8 centiméteres volt a jég vastagsága a nyílt vízen. A szél több helyen megtörte az összefüggő jégtakarót, és csütörtökön a viharos szél miatt még erősebb jégzajlás várható. A Velencei-tó jege sem alkalmas még a biztonságos sportolásra, a jégvastagság nem éri el a 8 centimétert. A rendőrök folyamatosan és fokozottan ellenőrzik majd a jégen tartózkodás szabályainak betartását a Velencei-tónál.

Romániában bizalmat szavazott Sorin Grindeanu szociálliberális kormányának a parlament. A kabinetben a tavaly decemberi választásokon győztes Szociáldemokrata Párt és szövetségese, az ALDE által jelölt miniszterek kaptak helyet. A miniszterelnök parlamenti beszédében kifejtette: semmi rendkívülit nem javasol, csak egy jól működő országot szeretne, amelynek polgárai ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek, mint az Európai Unió más tagállamainak lakói.