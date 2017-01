Így járható most Magyarország - Jelentés az utakról

Az Útinform szerda délutáni tájékoztatása szerint Komárom és Kiskőrös térségében, Pest, Nógrád és Heves megye északi területein, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében havazik vagy szállingózik a hó.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 5-10 centiméter hó esett szerda estig.

Az MTI tudósítójának tapasztalatai szerint a fő- és mellékutak egyes szakaszai havasok, latyakosak, a csúszós utak és az erős szél miatt lelassult a közlekedés Nyíregyháza főbb útvonalain.

Nyírbátor térségében 100 és 300 méter közötti a belátható útszakasz hossza - olvasható az Útinform honlapján.

A megyében több kisebb baleset történt, a rendőrök és a tűzoltók segítségét jellemzően koccanásokhoz, illetve árokba csúszásokhoz kérték. Ilyen balesetek történtek például Nyíregyháza határában és Vaja közelében.

Pest, Nógrád és Hajdú-Bihar megyében is vannak havas útszakaszok.

A délelőtti órákban több helyről is érkezett jelentés elakadt kamionokról, szerda délután sem az Útinform, sem a rendőrség nem tudott olyan útszakaszról, ahol elakadt járművek akadályoznák a forgalmat.

Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-nek elmondta, hogy egyelőre veszélyes a Balaton jege, bár már sokan sportolnak, korcsolyáznak rajta. Szerdán 6-8 centiméteres jégvastagságot mértek a nyílt vízen Siófoknál. A feltámadó szél miatt megindult a jégzajlás, amelynek erősödésére kell számítani csütörtök hajnaltól.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Velencei-tó jégfelülete sem alkalmas még a biztonságos sportolásra. A tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert, ám a Velencei-tavon a rendőrség tájékoztatása szerint a jelenlegi jégvastagság nem éri el a 8 centimétert.

Az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője elrendelte a jégtörés megindítását, az első jégtörő hajó a szegedi medencés kikötő bejáratánál dolgozik. A jégtörést egyelőre azokon a helyeken rendelte el a törzs vezetője, ahol a vízi létesítmények védelméért szükséges a jég terelése, a vízi közlekedés fenntartása. A jég törése vagy terelése ott is indokolt, ahol a jég zajlik, hogy ne alakulhassanak ki jégtorlaszok.

Az országban a káros jégjelenségek megelőzéséért a Dunán és a Tiszán azonnal bevethető 18 jégtörő hajó, további 2 jégterelő hajó pedig trailerrel tetszés szerinti helyre szállítható.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hétvégi, rendkívüli hideg idő miatt felhívta a figyelmet arra, hogy a nyílt égésterű tüzelő- és fűtő berendezések használatakor még rendkívül hideg időjárás esetén is biztosítani kell a megfelelő levegő-utánpótlást, és a közműszolgáltatásokban esetleges átmeneti kimaradásokra, akadozásra is lehet számítani. Arra kérték a lakosságot, hogy csak a téli időjárási körülményekre felkészített gépjárművel induljanak útnak, és a megszokottnál több üzemanyagot tankoljanak, a mobiltelefonokat pedig otthon és lehetőség szerint útközben is tartsák feltöltött állapotban, használják a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását (VÉSZ), valamint kövessék a hatósági, a szolgáltatói és a meteorológiai tájékoztatókat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre tizenhárom megyére és a fővárosra az erős szél, két északkeleti megyére a hófúvás veszélye miatt adott ki figyelmeztetést.

Az erős szél veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, továbbá Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a hófúvás miatt szintén elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Ezeken a megyékben arra is készülni kell, hogy a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.