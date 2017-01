Közeleg az influenzajárvány

Öt megyében nőtt az influenzás megbetegedések száma, a legtöbb beteget Szabocs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében regisztrálták. Az Országos Epidemológiai Központ főorvosa szerint még mindig kérhető a védőoltás a háziorvostól, de ezen kívül fontos a gyakori kézmosás és szellőztetés is.

A 2016-os év utolsó hetében némileg kevesebben fordultak orvoshoz, mint karácsony előtt: 8200-an keresték fel a rendelőt influenzaszerű tünetekkel – közölte az Országos Epidemológiai Központ főorvosa. Molnár Zsuzsanna elmondta: 11 esetben mutatták ki az influenzavírust.

Öt megyében, Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Csongrádban, Győr-Moson-Sopronban és Somogyban nőtt a megbetegedések száma, két megyében nem változott, a többiben csökkent. A legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében keresték fel orvosukat.

A betegek nagyjából egyharmada a fiatal felnőttek közül került ki, és ugyanekkora részt képviselnek az aktív felnőttek is.

A főorvos szerint most már arra lehet számítani, a vírus terjedése erősödni fog, az iskolakezdés miatt is. Még mindig kérhető a védőoltás a háziorvosoktól, de fontos a gyakori kézmosás és szellőztetés is.