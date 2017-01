Négy lábbal a sólében

Amikor összefüggő hótakaró van, vagy intenzív hideg, akkor a házi kedvencekre is fokozottan oda kell figyelni - mondta az InfoRádiónak Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke. Példaként említette, hogy az utcán sétáltatva el kell kerülni minden olyan helyet, amely fel van sózva, mert a só hamar kimarja az állatok tappancsát.

"A lakásban tartott állatok utcai sétakor az intenzív hideget ugyanolyan nehezen viselik, mint az emberek. Ilyenkor nyugodtan lehet rá adni pulóvert vagy más kutyaruhadarabot" - ajánlotta Seres Zoltán.

Az udvarban tartott kutyákat tél idején fürdetni tilos, mert a szőrükön olyan faggyúréteg képződik, amely a hideget és a szelet elviselhetőbbé teszi. Nagyon fontos, hogy el tudjanak bújni a hideg szél vagy a nagy hó elől, lényeges a megfelelően hőszigetelt kutyaház, vagy ilyenkor be kell engedni a kuytákat olyan helyre, például kazánházba vagy garázsba, ahová egyébként nem járhat be. Ilyenkor energiában gazdagabb élelemmel, jobb minőségű táppal is kell etetni őket, és mivel könnyen befagyhat az itatótál, érdemes naponta többször is langyos vizet adni nekik.

"Sajnos előfordult már, hogy megfagyott egy kutya a kennelben, mert nem figyeltek oda rá, nem táplálták megfelelően, márpedig ez mindig a gazda felelőssége" - mondta az állatvédő.