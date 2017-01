Olcsóbb lesz a kórházak üzemeltetése - a nap hírei

Egy korábbi folyamat folytatásának nevezte az egészségügyért felelős államtitkár, hogy áprilistól a fenntartó Állami Egészségügyi és Ellátó Központ veszi át a kórházak pénzügyi-számviteli feladatait a területen dolgozókkal együtt. Ónodi-Szűcs Zoltán szerint a központosítással a kórházak működtetése olcsóbb lesz. Hangsúlyozta: az egészségügyben a kancellári rendszer bevezetése lekerült a napirendről. Arról is beszélt, hogy az idén is megújítja stratégiai partnerségi megállapodását a kormányzat és a Magyar Gyógyszerészi Kamara. Az egyezség a többi között tartalmazza majd a patikák ügyeleti rendszerének rendbetételét, és az e-recept zökkenőmentes bevezetését.

Mintegy 1,2 milliárd forint uniós támogatást nyert 178 vállalkozás a pályakezdők támogatását célzó gyakornoki programban. Az uniós források felhasználásért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés. Rákossy Balázs hozzátette: a vissza nem térítendő európai uniós forrás bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozásoknak a gyakornok foglalkoztatásához is. A vállalkozásoknak a program megvalósításra 9-15 hónap áll rendelkezésükre.

A szeptember-novemberi időszakban 4 millió 414 ezren dolgoztak, ami 142 ezres növekedés az egy évvel korábbihoz képest -jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliek száma 76 ezer fővel, 208 ezerre, a munkanélküliségi ráta 1,7 százalékponttal, 4,5 százalékosra csökkent. Az elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma 153 ezerrel, 3,9 százalékkal nőtt, a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 16 ezerrel csökkent.

Nem tárt fel rendszerszintű hibát a Magyar Nemzeti Bank banki elszámolásokhoz, forintosításhoz kötődő témavizsgálata. A jegybank közölte: 322 pénzügyi intézménynél végeztek ellenőrzéseket a szakemberek, akik a jogszabálysértések miatt összesen 155 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. Hozzátette: az ellenőrzés célja a jogszabálysértések megelőzése volt.

Három büntetés-végrehajtási intézet vezetőjétváltotta le a belügyminiszter. A közlemény szerint Pintér Sándor csütörtöki hatállyal, indoklás nélkül visszavonta Mészáros László, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Széles Gábor, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka és Tóth Tamás Tibor, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka megbízását. A miniszter ezzel egyidőben kinevezte az új vezetőket.

Megszüntette a Pesti Központi Kerületi Bíróság a Ligetvédők ellen indított szabálysértési eljárásokat az eddig elbírált mintegy 50 ügyben. A Városligetben tiltakozó aktivisták ellen a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség miatt folyt eljárás. A tavaly júniusi események ügyében a törvényszék arra jutott, hogy az eljárás alá vont emberek magatartása nem irányult a rendészeti igazgatás rendje, valamint a jogszerű intézkedések végrehajtása ellen.

Az afrikai sertéspestis vírusát mutatták ki Magyarország határához közel, a kárpátaljai Nagyszőlősön. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye szerint a betegség az emberre nem, de a sertésekre, vaddisznókra rendkívül veszélyes és nem gyógyítható. Magyarországon eddig soha nem jelent meg a vírus, ezért a Nébih felhívja az állattartók, a vadászok és a lakosság figyelmét a megelőzésre.

A hétvégi, rendkívüli hideg idő miatti óvintézkedéseket ajánl az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy az autósok csak a téli időjárási körülményekre felkészített gépjárművel induljanak útnak, és a megszokottnál több üzemanyagot tankoljanak. A mobiltelefonokat pedig otthon és lehetőség szerint útközben is tartsák feltöltött állapotban. Rendelkezésre áll a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazása is. A lakások fűtőberendezéseit is érdemes ellenőrizni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat országszerte másod-, illetve elsőfokú figyelmeztetéseket adott ki péntekre az extrém hideg, a viharos szél és a hófúvás veszélye miatt.

Több európai országban is gondokat okoz a téli időjárás. Németországban számos baleset történt az Axel névre keresztelt viharciklon miatt, a Balti-tenger partján jelentősen megemelkedett a vízszint, a déli területeken pedig az erős havazás okozott fennakadásokat. Északkelet-Csehországban kisiklott egy vonat egy sínre dőlt fa miatt. Szlovákiában egy vasútvonalat és közutakat temettek maguk alá hólavinák. Lengyelországban az erős szél és a nehéz hó vezetékeket rongált meg.

Romániában alkotmányossági óvást terjesztett be a kormány működését szabályozó törvény egyik cikkelye ellen az ombudsman. Victor Ciorbea indoklása szerint büntetett előéletűek nem lehetnek tagjai a kormánynak, márpedig Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök tavaly áprilisban 2 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy 2012-ben tartott népszavazással kapcsolatos korrupciós perben.

Visszaesett az OPEC decemberi olajtermelése a novemberi történelmi csúcsról még azelőtt, hogy januártól életbe lépett az olajkartell fél évre szóló termeléscsökkentési megállapodása. A Reuters tengeri szállítmányozók és olajpiaci kereskedők körében végzett felmérése alapján valószínűsíthető, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének decemberi termelése napi 200 ezer hordóval, 34 millió 180 ezer hordóra csökkent.