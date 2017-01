Senki sem tudja, hova viszi a beteget a mentő Budapesten

Három kórházi központra építve alakítanák ki a betegellátás javítását szolgáló új modellt a fővárosban– mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a budapesti kórházfejlesztés előkészítéséért felelős miniszteri biztos.

„Két helyen már a tervezés komplettálása folyik: az egyik a Honvéd Kórház, amely a Róbert Károly körúton jó közlekedés mellett teszi optimálissá az észak-pesti ellátás centrumát. Ugyanezt a minőséget Dél-Pesten úgy kívánjuk létrehozni, hogy a Haller úton a Szent István Kórház telephelyének nyugati oldalára, a Kardiológiai Intézet mellé telepítenénk a volt Baleseti Intézetet kiegészítve a Szent László Kórház aktív ágyaival. A harmadik centrum szakmai portfólióját is tudjuk, ez a dél-budai centrum. Ott még a helyszín felhasználhatóságának kérdésében még jelenleg vizsgálat folyik” - közölte Cserháti Péter.

Cserháti Péter közölte, a központi intézmények mellett a fővárosban az úgynevezett társkórházak végeznék el az az ellátást, amely most vidéken a megyei kórházak feladatköre.

„Név szerint említek jó párat közülük: az Uzsoki Kórháztól a Jahn Ferenc Kórházon át a Flór Ferenc Kórházig, a Szent Margit és a Szent Imre Kórház. Van egy harmadik kör is: azok az országos intézetek, szakkórházak, amelyeknek a rehabilitációban, krónikus ellátásban a szerepük szintén fontos” - sorolta Cserháti Péter.

A miniszteri biztos szerint bár magas orvosszakmai tudás van jelen Budapesten, ennek ellenére a lakosság elégedetlen, mert rossz az infrastruktúra valamint forrás-, és fejlesztéshiány van a rendszerben. Azt mondta, különösen a sürgősségi ellátásban van szükség Budapesten a betegutak javítására.

„Vidéken világosan tudja a beteg is, hogy nagyjából milyen problémával hova érdemes mennie, világosan tudja a háziorvos is, hogy a beutalót hova címezze, és a mentő is."

"Budapesten jelenleg egy 58 oldalas kiadvány szabályozza azt, hogy a mentők épp aznap, a nap azon szakában melyik kórházban találnak sebészeti, CT, fül-orr-gégészeti ellátást."

"Ezt súlyosbítja az is, hogy a kórházak kínlódva az infrastruktúra és a HR-problémák miatt nem ritkán lemondják az ügyeletet” - mondta a miniszteri biztos.

Cserháti Péter elmondta, hogy január elsejétől előrelépés lehet ezen a területen, a sebészeti, illetve az érsebészeti ügyeleti fixdíj bevezetésével. Hozzátette: az a cél, hogy minden szakmában meglegyen a területi sürgősségi rend.