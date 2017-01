Jönnek a legnagyobb leárazások - lapszemle

Majdnem biztos, hogy időközi választásokat kell tartani Zuglóban az MSZP-s Sápi Attila eltűnése miatt – közli a Magyar Idők. A szocialista képviselőnek tavaly január 5-én veszett nyoma. A jogszabályok szerint ha valaki egy éven keresztül nem vesz részt a képviselő-testület munkájában, akkor a mandátuma automatikusan megszűnik.

Csaknem 260 millió forint karácsonyi jutalmat osztott ki munkatársainak a jegybank – közli a Magyar Nemzet. A nem vezető alkalmazottak közül 322-en kaptak jutalmat, amire valamivel több mint 175 millió forintot fordított az MNB, míg a 78 vezető beosztású munkavállaló számára 85 millió forintot fizetett ki prémiumként az intézmény, ami számukra fejenként csaknem 1,1 millió forintos pulykapénzt jelentett.

A Világgazdaság szerint több lépcsőben, három év alatt mintegy harmincszázalékos béremelés valósulhat meg az élelmiszeriparban, válaszul a munkaerőhiányra. A cégek technológiai fejlesztéssel gazdálkodhatják ki a többletköltséget, ami viszont várhatóan elbocsátásokhoz vezethet.

Elképesztő mértékben visszaestek az oktatási beruházásokra fordított összegek 2015-re – derült ki a Magyar Nemzet által megismert, az Emberi Erőforrások Minisztériumától származó oktatási-pénzügyi adatokból. Tavaly már a 10,5 milliárd forintot sem érte el az oktatási beruházásokra fordított összeg, aminél kevesebbet az elmúlt 26 évben egyetlen kormány sem költött erre.

Alkatrésznek lopják el a legtöbb személygépkocsit – írja a Magyar Idők. A törvényi megtorlás erősödése miatt egyre kevesebb a lopott autó, míg tíz éve hét és fél ezer, addig 2015-ben már csak 2400 gépkocsit tulajdonítottak el a rendőrség adatai szerint. A tolvajok által leginkább kedvelt márkák tekintetében élre tört a Ford, második a Volkswagen, a harmadik helyen pedig BMW, a Toyota és a Renault osztozik.

A Portfolio szerint annak ellenére, hogy a kötvényalapok népszerűsége tavaly is némileg apadt, a kezelt vagyonuk volumene egyre növekszik és még mindig simán lehetett keresni egy jól összerakott kötvényportfólióval akár 10 százalékot is, sőt még a hosszú kötvényalapok nagy része is 5-6 százalékot hozott.

A napi.hu arról ír, hogy nem tervezi sűríteni az autópályák ellenőrző pontjait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Ez önmagában nem lenne rossz hír, de egyben azt is jelenti, hogy nem lesz visszamenőleg érvényes matricavásárlás.

A pénzcentrum.hu-n arról olvashatnak, hogy a karácsony előtti hajrá után most itt a januári bevásárlási láz ideje: nem csak a ruházati láncokban vannak jelentős leárazások, de a lakberendezési holmikat és a műszaki cikkeket forgalmazó üzletek kínálatában is érdemes körülnézni a következő napokban, hetekben.