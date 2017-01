Június közepére készül el a teljesen átépített Komjádi Uszoda - a nap hírei

Továbbra is 2 százalék körüli 2016-os költségvetési hiányra számít az előzetes adatok alapján nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály azt is megismételte: a tervezettnek megfelelően az államadósság 74 százalék körül várható a 2015 végi 74,7 százalék után. A tárcavezető felhívta figyelmet, hogy a központi költségvetés 848,3 milliárd forint hiánnyal zárta a tavalyi évet, ami 389 milliárd forinttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A hallgatói önkormányzatok gazdálkodását és a gyermekétkeztetés rendszerét is ellenőrzi az első félévben az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ most közzétett ellenőrzési terve szerint a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Államkincstár, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal tevékenységét is ellenőrzi az első félévben a szervezet.

Jövő péntekig várja a kórházaktól a pénzügyi-számviteli dolgozók létszámáról szóló adatokat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. A szervezet főigazgatója az InfoRádióban azt mondta: a tervek szerint április elsejétől veszi át a fenntartó az ezekben a munkakörökben foglalkoztatottakat, és munkabérüket is a központ költségvetéséből finanszírozzák. Németh László közölte: az átvett munkavállalók nem járnak rosszabbul.

A reformáció erkölcsi forradalma reményt, ugyanakkor példát és mércét is jelent mindannyiunknak - jelentette ki az Országgyűlés elnöke. **** Kövér László, a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév központi megnyitóján a Művészetek Palotájában beszélt erről. Balog Zoltán az eseményen úgy fogalmazott: a reformáció egyszerre hálaadás és kritikus szembenézés önmagunkkal.

Az európai biztonsági helyzet miatt továbbra is előzetes regisztrációra kéri a külföldre utazó magyar állampolgárokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A tárca sajtófőnöke ismét arra kérte a külföldre készülőket: tájékozódjanak az egyes országokra vonatkozó tudnivalókról a konzuli szolgálat honlapján és lehetőség szerint az érintett település nevét is adják meg.

A vasárnapi rendkívüli tisztújító közgyűlésen választhatja meg Gyárfás Tamás távozó elnök utódját a Magyar Úszó Szövetség. A jelöltek listára Bienerth Gusztáv, Hornyák Viktor és Tóth István került fel. Jelölést Gyárfás Tamás is kapott, de ő nem vállalta a felkérést. A szervezetet 23 évig irányító Gyárfás Tamás november 30-án jelentette be, hogy lemond az elnöki pozícióról, miután több úszó is távozását követelte. Orbán Viktor miniszterelnök a pénteki, Országházban tartott találkozón méltatta Gyárfás Tamás több mint két évtizedes tevékenységét és hangsúlyozta: a jövőben is számít a Nemzetközi Úszó Szövetség alelnökének munkájára.

Június közepére készül el a szinte teljesen átépített Komjádi Uszoda, amely a nyári vizes világbajnokság edzőközpontja lesz - jelentette ki a budapesti olimpiai pályázat vezetője. Fürjes Balázs elmondta: megújul az uszoda gépészete és elektromos vezetékezése, orvosi szoba, szauna és két edzőterem is épül. A fogyatékosok számára is megfelelő kialakítású lesz a létesítmény.

Három évnyi megbízatás után távozik január 20-án Magyarországról az amerikai nagykövet. Colleen Bell a Facebookon jelentette be, hogy még a hónapban elutazik Budapestről, miután lejár a nagyköveti megbízatása. Csütörtökön a New York Times arról írt: több amerikai nagyköveti poszt megüresedik még Donald Trump megválasztott amerikai elnök január 20-ai beiktatása előtt.

Pénteken, január 6-án van vízkereszt, vagyis Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. Vízkereszt napja a 4. század elején kezdett a keresztények körében terjedni a napkeleti bölcsek látogatásának, Jézus keresztségének és a kánai menyegzőnek az ünnepeként - írta az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek.

Továbbra is veszélyes a befagyott szabadvizek felületén tartózkodni. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy éjszaka vagy rossz látási viszonyok között még akkor is tilos a jégen tartózkodni, ha egyébként biztonságosnak számít. Ugyancsak tilos a jégre lépni a kikötők területén, valamint a folyókon. A Balatonon sok helyen alakult ki tükörsima jég, ugyanakkor Siófoknál a szél több helyen megtörte az összefüggő jégtakarót. Agárdon a Velencei-tó jege pénteken délelőtt 9,5 centiméteres volt, szombattól az Agárdi Popstrand Jégpályán már lehet korcsolyázni.

Fokozott figyelmet kért a polgármesterektől az idős, egyedül élő és rászoruló emberek esetében a hideg miatt a Belügyminisztérium. A tárca azt is várja a településvezetőktől: vizsgálják meg a hivatali helyiségek megnyitásának lehetőségét, gyorsítsák fel a tűzifa kiosztását és vonják be a közfoglalkoztatottakat a segítségnyújtásba. A tűzifaprogramban mintegy 2.300 önkormányzat jutott tüzelőanyaghoz. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közben közzétette a melegedőhelyek listáját.

Felkészült a várható rendkívüli hidegre az ország, a hajléktalanellátó rendszer is megfelelő kapacitással működik, a földgázellátás pedig folyamatos - közölték rendkívüli tájékoztatójukon az illetékes tárcák államtitkárai. Az InfoRádió honlapján is olvashatók az egyetemes közműszolgáltatók hibabejelentési elérhetőségei és a katasztrófavédelem által közzétett melegedő helyek listái.

Európa egyre több országában okoz gondot a hideg idő. Ukrajnában négy, Bulgáriában egy ember halt meg az erős fagyok miatt. A dél-szerbiai Nisnél 22-en sérültek meg a havas úton történt tömeges közúti balesetben.