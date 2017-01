Mi ellen hatásos az agyhárgyagyulladás elleni vakcina?

A Magyar Nemzet írt arról, hogy ha agyhártyagyulladás ellen széleskörű védettséget szeretnénk, akkor több védőoltást is be kell adatni. Ez meghaladja a százezer forintot is, hiába lett ingyenes januártól a Meningococcus C elleni oltóanyag.

Vannak olyan védőoltások, amelyek csak az egyik szerotípus ellen védenek – mondta el az InfoRádiónak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal járványügyi főosztályvezetője.

Galgóczi Ágnes tájékoztatása szerint létezik külön a Meningococcus C baktérium okozta megbetegedés elleni, valamint külön a Meningococcus B baktérium elleni oltóanyag, illetve forgalomban van egy kombinált oltóanyag is, amely összesen négy szerotípus ellen nyújt védelmet.

Gyakorlatilag tehát az agyhártyagyulladás öt okozója ellen van jelenleg védőoltás a patikákban – mutatott rá a járványügyi szakember.

Beszámolt arról, hogy a leggyakoribb megbetegedést a Meningococcus B típusa okozza Magyarországon, a második leggyakoribb pedig a Meningococcus C baktérium okozta agyhártyagyulladás.

Leggyakrabban a csecsemők és a kisdedek érintettek a megbetegedésben, illetve a fiatal felnőttek, vagyis a 14-25 éves korosztály. Ezért ők az elsődleges célcsoport, akiknek ajánlott a védőoltás – hívta fel a figyelmet Galgóczi Ágnes.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal járványügyi főosztályvezetője kitért arra is, mitől függ, hogy valaki megbetegszik-e.

Rizikótényező tehet egy alapbetegség, például egy léphiányos betegség. Nagyobb a kockázat a zárt közösségben nevelődőknél, bentlakásos intézményekben, nevelőotthonokban, vagy zsúfolt lakáskörülmények között élőknél – jelezte a szakember.

Azt is elmondta, hogy az egyes védőoltásoktól függ, mennyi időre adnak védettséget. Az alapimmunizálás után 3-5 évenkénti újraoltás azért szükséges.

Galgóczi Ágnes szerint azt is számításba kell venni, hogy a kombinált oltóanyag az A, C, Y, W szerotípus ellen véd, a B ellen viszont nem. Ehhez pluszba lehet adni tehát a Meningococcus B baktérium elleni védőoltást.

Hallani, hogy ezen oltóanyagok beadása után esetenként magas láz lép fel mellékhatásként. Ezzel kapcsolatosan a járványügyi szakember hangsúlyozta: minden védőoltás beadása után előfordulhatnak oltási reakciók. Ám az eddigi tapasztalatok szerint a Meningococcus B típusú oltóanyag beadása után most valóban magasabb lázas reakciók alakultak ki.

Ez új oltóanyag, és a felhasználás során gyűjtik a tapasztalatokat a hatásosságról, illetve az oltás által okozott reakciókról. Az évek során összegyűjtött visszajelzések alapján esetleg módosíthatnak az összetételen – jelezte az Országos Tisztifőorvosi Hivatal járványügyi főosztályvezetője.