Senkinek nem kell a fagyos utcán éjszakáznia

Czibere Károly, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára közölte, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy senkinek se kelljen az utcán éjszakáznia, országszerte 11 100 férőhely áll a hajléktalanok rendelkezésére, ez még a leghidegebb éjszakákon is elégséges.

Az ellátás másik fontos elemének nevezte az utcai szociális szolgálatokat, amelyekből jelenleg 83 működik. Feladatuk az életmentés: ha tudomásukra jut, hogy valakinek a testi épsége veszélyeztetett, akkor a szolgálat munkatársai meleg helyre "besegítik" a rászorulót - mondta Czibere Károly.

Szólt arról is, hogy megerősítették a regionálisan működő diszpécserközpontokat, amelyek folyamatos ügyeletet működtetnek, figyelik a szállók, átmeneti melegedők kihasználtságát, segítik a kapacitások jobb kihasználtságát.

Czibere Károly felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a fedél nélkülieket fenyegeti a hideg, hanem az egyedül élőket, időseket is, akiket szintén nem hagy magára a kormány.

A szociális törvény rögzíti ugyanis az önkormányzatok felelősségét: ha valakinél testi épséget fenyegető veszélyeztetettség alakul ki, akkor az önkormányzatoknak soron kívül kell intézkedniük, valamint jelzőrendszert is működtetniük kell ebben az időszakban - közölte.

Fontos része az önkormányzati rendszernek a már több mint ezer faluban működő falugondnoki és ötszáz tanyasi területen megtalálható tanyagondnoki szolgálat, amely szintén segít a kihűlések megelőzésében - fűzte hozzá az államtitkár.

Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy ha utcán fekvő, kihűlésnek kitett emberekkel találkoznak, vagy észreveszik, hogy szomszédjuk kéménye nem füstöl, és az egyébként tevékeny embert nem látták egy ideje, haladéktalanul értesítsék a családsegítőt, az önkormányzatot vagy a diszpécserszolgálatot, illetve hívják az ingyenes 107-es vagy 112-es telefonszámot. A diszpécserszolgálatok és a hajléktalanellátók működésével kapcsolatos információk megtalálhatók a www.diszpecserportal.hu és a www.hajlektalan.info oldalon.

Pogácsás Tibor, a BM önkormányzati államtitkára elmondta, az országos rendőrfőkapitány, valamint a belügyminiszter utasította a rendőröket, polgárőröket és polgármestereket, hogy különösen figyeljenek oda a településükön egyedül élő, rászoruló, idős emberekre.

Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az eltűnt személyek felkutatására, az utakon elakadt járművekben ülők biztonságos helyre juttatására, felmérik a halaszthatatlan egészségügyi ellátásra váró emberek számát is, és amennyiben szükséges, segítik eljutásukat az egészségügyi ellátóhelyekre, valamint nyilvántartják a melegedőhelyeket is, amelyekből országszerte mintegy 3900 van - sorolta az államtitkár az intézkedéseket.

Kitért arra is, hogy a BM által biztosított tűzifaprogram keretében mintegy 2300 önkormányzat jutott tüzelőanyaghoz, amit a rászorulók között osztanak szét. A polgármesterektől pedig azt kérték, hogy a közfoglalkoztatottakat is vonják be a segítségnyújtásba.

Pogácsás Tibor elmondta azt is, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság 12 jégtörő és 2 jégterelő hajót biztosít, hogy az esetleges jegesedés következtében a védművek és különböző létesítmények ne károsodhassanak.

Aradszki András, az NFM energiaügyért felelős államtitkára közölte, a Magyarországra irányuló földgázszállítás folyamatos, nyomáscsökkenést nem tapasztaltak, és erre vonatkozó előrejelzés sem érkezett a partnerszolgáltatóktól.

A téli fűtési szezon kezdetén 3,7 milliárd köbméter gáz volt a tárolókban, az ország napi gázfelhasználási kapacitása jelenleg 201 millió köbméter, ehhez képest a tényleges fogyasztás csütörtökön 81 millió köbméter volt, tehát bőven van tartalék - mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy az előző évhez képest idén 13 százalékkal növelték a kötelezően tárolandó gázmennyiséget.

Aradszki András azt hangoztatta, hogy a magyar gázellátórendszer korszerű, képes a legextrémebb igényeket is kielégíteni, vagyis tartós hideg idő esetén is biztosított a gázellátás. Lehetséges rizikófaktorként említette a gázimport megszűnését valamilyen irányból, amire 2009-ben volt utoljára példa Ukrajna felől. Ha ez ismét megtörténne, akkor is van további beszerzési lehetőség például Ausztria és Szlovákia felől - tette hozzá Aradszki András.