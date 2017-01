Így mentsék a menthetőt az autósok az extrém hidegben!

Magunkat és az autót is fel kell készíteni az extrém hideg időjárásra. A Gépjárműkereskedők Országos Szövetségének elnöke szerint érdemes ilyenkor éjszakára pokróccal letakarni a szélvédőt. Az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője pedig azt tanácsolja, mindig legyen az autóban meleg takaró, termoszban meleg tea, és lehetőség szerint teli tankkal induljunk el, mert nem tudhatjuk, hogy egy baleset miatt vagy valamilyen időjárási körülmény miatt nem kell-e órákig várakozni.

„Ez az időjárás ugyanúgy megviseli az autókat, mint az embereket. Ahogy mi mindannyian télikabáttal, meleg itallal, több rétegű ruhával készülünk a hidegre, természetesen ugyanúgy tudatosan kell készülni a hidegre a járműnél is” - tanácsolta Gablini Gábor.

Az alapvető feladat, hogy a télre téli gumival kell készülni, ám a guminyomásra is nagyon oda kell figyelni, mert a hideg levegő miatt a gumi nyomása is csökken. Az alacsony guminyomás pedig ugyan hóban lehet megfelelő, ám a normál körülmények között nem, mert nem tartja stabilan a járművet – figyelmeztetett a Gépjárműkereskedők Országos Szövetségének elnöke.

„Télen nagyon gyakran hullik különböző halmazállapotú csapadék. Ezért nagyon fontos, hogy legyen fagyálló az ablakmosó folyadékban. Ugyanilyen fontos, hogy a járművet rendszeresen nézessük meg szakemberrel. Az extrém hideg előtt érdemes ellenőriztetni az akkumulátor töltöttségi fokát, és természetesen arra is oda kell figyelni, hogy a jármű motorgenerátora elég energiát ad-e az akkumulátornak” - hívta fel a figyelmet Gablini Gábor.

Kiemelte: az extrém hidegben azt szoktuk javasolni, hogy

legalább a szélvédőre tegyünk egy olyan takarót, ami nem tud ráfagyni az üvegre.

„Ha bőr vagy műbőr ülésünk van, saját magunkkal teszünk jót, ha ilyenkor az ülésre teszünk egy gyapjúhuzatot. Ugyanis ha idővel át is melegszik az ülés, amikor beülünk a mínusz 5-10-15 fokos ülésre, az elég ahhoz, hogy megfázzunk” - javasolta a szövetség elnöke.

Elmondta: megoszlanak a szakmai vélemények arról, hogy érdemes-e indulás előtt többet járatni a motort.

„Én azt szoktam tenni, hogy amikor nagyon hideg van, egy-másfél percig járatom a járművet,

így az olaj eljuthat mindenhova, elkezd melegedni, így nem egy jéghideg autónak adom a terhelést” - osztotta meg tapasztalatait a szakember.

„Ha valaki az utcán tartja az autóját, és nem használja minden nap, akkor azt javaslom, hogy időnként üljünk be az autóba, és legalább 20-30 kilométert autózzunk, ha lehet, akkor országúton” - tanácsolta Gablini Gábor, aki hozzátette: fontos, hogy minőségi üzemanyaggal töltsük fel a járművet.

Forró tea és takaró

Az extrém hideg miatt lassabb és óvatosabb közlekedésre int mindenkit az Országos Rendőr-főkapitányság. A közlekedésrendészeti főosztály vezetője azt tanácsolja a gépkocsivezetőknek, hogy mindig legyen az autóban pokróc és meleg ital.

„Fontos, hogy a gépkocsivezetők a szokásosnál lassabban közlekedjenek, mert nem tudhatják, hogy az útviszonyok hogyan változnak akár száz méterenként is. Tartsanak az átlagosnál nagyobb követési távolságot, hiszen vészhelyzetben ezzel megelőzhető a baleset” - figyelmeztetett Óberling József.

Tanácsa szerint még ha rövid útra indulnak is az autósok,

legyen az autóban meleg takaró, termoszban meleg tea, és lehetőség szerint teli tankkal induljanak el,

mert nem tudhatják, hogy egy baleset miatt vagy valamilyen időjárási körülmény miatt nem kell-e órákig várakozni. Az autó hamar kihűl.

A gyalogosokra is a szokásosnál jobban kell vigyázni, mert az erős szélben ők is kevésbé tudnak magukra figyelni.

„A szemükbe húzhatják a sapkát, behúzzák a nyakukat, és úgy kelnek át az úttesten. Ezért kell az autósoknak még jobban figyelniük” - hívta fel a figyelmet a közlekedésrendészeti főosztály vezetője.

„A sebesség többek között arra is hatással van, hogy az oldalirányú szélre hogyan reagál a jármű. Az erős szél a nagyobb felületbe belekapaszkodva akár fel is boríthatja a járművet. Volt már erre példa, jellemzően tehergépkocsik utánfutóival, pótkocsijaival. De egy személyautót is 20-30-40 centivel dobhatja arrébb, és minél nagyobb a sebesség, ez annál inkább megtörténik” - mondta Óberling József.

Elmondta, hogy szerencsére halálos és súlyos kimenetelű baleset ritkán történik az ilyen különleges időjárási körülmények között, inkább az anyagi kárral járó balesetek és a könnyű sérüléses balesetek száma növekszik meg ilyenkor.