Tilos télikabátban autót vezetni

A hétvégén beköszöntő extrém hidegre érdemes az autóvezetőknek is felkészülniük. A megfelelő ablakmosó folyadék, a téli gumi vagy a hólánc már mindenkinek egyértelmű követelmény, Pintér József, a Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági szakágának igazgatója másra hívta fel inkább a figyelmet.

"Sokkal fontosabb, hogy önmagunkat hogyan készítjük fel a téli útviszonyokra - mondta. - Ha hosszabb útra megyünk, meg kell tervezni, hogyan öltözzünk, nem mindegy, hogyan ülünk be az autóba. Rétegesen öltözzünk, mert ha télikabátban vezetünk, hamarabb el fogunk bóbiskolni, de ha megállunk, akkor se fázzunk meg. Ha történik valami az úton, hóakadály, baleset, és sokat kell állni, mindenképpen legyen nálunk termoszban tea."

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy ha megállunk, úgy húzzuk be a kéziféket, hogy ne csússzon le az autó, és ha leesik a hó, utána is ki tudjunk állni. Jó ötlet, ha a szélvédőre ráteszünk egy törölközőt, induláskor nem kell kaparni az ablakot.

"A vezetéstechnikának is meg kell változnia a hideg időjárásban, nagyobb távolságot kell tartani, és körültekintően, megfontoltan kell vezetnünk" - mondta Pintér József.