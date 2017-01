Egyre leleményesebben csempészik a mobilokat a börtönökbe

Az őrök folyamatosan ellenőrzik a zárkákat és a börtönbe a külvilágból érkező csomagokat, ezért a büntetés-végrehajtás szerint szükségtelen szigorítani a rendszert. Nincs olyan küldemény, amely ellenőrzés nélkül jutna el a fogvatartottakhoz, ők és a hozzátartozók azonban egyre leleményesebben csempészik be a tiltott eszközöket a rácsok mögé - írja a Magyar Idők.

Nincs szükség szigorítások bevezetésére, a munkatársaink eddig is mindent megtettek és meg is fognak tenni annak érdekében, hogy ne juthassanak be mobiltelefonok a büntetés-végrehajtatási (bv) intézetek fogvatartottjaihoz – mondta el a Magyar Időknek Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) szóvivője.

A lap emlékeztet arra, hogy Pintér Sándor belügyminiszter csütörtöki hatállyal indoklás nélkül visszavonta Tóth Tamás Tibor dandártábornoknak, a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának vezetői kinevezését, miután kiderült: egy fegyházbüntetését töltő férfi a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a zárkájában készített magáról fotókat és videókat, majd ezeket az egyik közösségi portálra is feltöltötte január elsején. A belügyminiszter egy budapesti és a tiszalöki fegyintézmény vezetőjét is leváltotta.

Orosz Zoltán a Magyar Időknek elmondta, hogy a BVOP azonnal belső vizsgálatot indított, és megerősítette, hogy a raboknál nem lehet videó készítésére alkalmas készülék. Hozzátette, tavaly csaknem 1500 mobiltelefon becsempészését akadályozták meg a hazai bv-intézetekben.

Közölte azt is, hogy a szigorítás azért nem indokolt, mert a bv teljes személyi állománya eddig is szakszerűen, jogszerűen és arányos intézkedéseket alkalmazva tevékenykedett. Az alkalmazottak folyamatosan ellenőrzik a zárkákat és a kintről érkező csomagokat, nincs olyan küldemény, amely ellenőrzés nélkül jutna el a fogvatartottakhoz. A külvilágból érkező csomagokat kézzel és átvilágítóeszközzel is megvizsgálják. A biztonsági intézkedésekre kiemelt figyelmet fordítanak az őrök, azonban így sem lehet százszázalékos eredménnyel kiszűrni a tiltott eszközök becsempészését. Folyamatosan fejlődik a technológia, a fogvatartottak és hozzátartozóik pedig leleményes és új módszerekkel próbálják bejuttatni a telefonokat a rácsok mögé – mondta Orosz Zoltán, hozzátéve, hogy amennyiben a tiltás ellenére valakinél mégis találnak mobiltelefont, akkor ellene fegyelmi eljárást kezdeményeznek.

Internetes beszámolók szerint a mobiltelefonokat például használati tárgyakba (borotvahabos flakonba, konzervbe, szappanba, vastag talpú cipő sarkába) rejtve vagy alkatrészeire szerelve, apránként becsempészve juttatják be a raboknak.