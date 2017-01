Ki a felelős, ha elcsúszunk a jeges járdán?

A járda takarítása a mindenkori ingatlantulajdonos feladata, ebbe beletartozik a tisztántartás, a síkosságmentesítés és a hó eltakarítása is – mondta el az InfoRádiónak a Budapesti Társasházi Közös Képviselők Egyesületének elnöke.

Széchy Tamás hozzátette, hogy a társasházak esetében mindez tulajdonosként a társasház feladata. Az erre szánt keretet pedig már a tavaszi költségvetésben előre tervezni kell.

A társasházak , mint elmondta, általában kétféle megoldást szoktak választani e kötelezettségük teljesítésére. Az egyik, hogy kiadják a feladatot egy személynek, vállalkozásnak, és kikötik, mikortól, hányszor és hogyan kell takarítani a járdát, egyben biztosítanak az illető számára - lehetőleg környezetvédő - csúszásgátló és hóolvasztó anyagot. A másik megoldás, hogy a lakók egymás között felosztják a telet hetekre, és aki „szerencsés”, az „megnyeri” a hólapátolást és a síkosságmentesítést.

Széchy Tamásnak nincs tudomása olyan előírásról, ami megszabja, hogy például egy éjszakai havazás vagy ólmos eső után mikorra kell ellapátolni a havat vagy elvégezni a síkosságmentesítést.

„Ezeket a munkákat józan ésszel kell elvégezni."

"Az biztos, hogy egy baleset akkor is a tulajdonos felelőssége lesz, ha valaki reggel fél ötkor töri össze magát, és akkor is, ha éjjel háromkor. Folyamatosan biztosítani kell a biztonságos közlekedést, a csúszásmentesítést pedig előszórással is meg lehet oldani” - mondta a Budapesti Társasházi Közös Képviselők Egyesületének elnöke.