Mindenkinek szorítanak helyet a melegedőkben - a nap hírei

Öt éve nem volt ilyen hideg Magyarországon, vasárnapra már harmadfokú figyelmeztetést is kiadtak. A 100 százalékos kihasználtság ellenére is befogadják a rászorulókat a hajléktalanokat ellátó intézmények, Nincs kapcsolat a berlini merénylet és a Tunéziában őrizetbe vett négy gyanúsított között.

Öt éve nem volt ilyen hideg Magyarországon mint most - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szombat reggel a Pest megyei Tésán mínusz 23,7 Celsius-fok volt. Vasárnap Pest megyében és a fővárosban, valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében narancs, míg Nógrád megyében ennél is magasabb, piros figyelmeztetés lesz érvényben a rendkívüli hideg miatt. Az érintett területeken mínusz 20, illetve mínusz 25 fok is lehet. 10 másik megyében, főként az ország középső és keleti részein elsőfokú a figyelmeztetés a hideg miatt.

Több helyen elérte, vagy meg is haladta a száz százalékot a hajléktalanokat ellátó intézmények kihasználtsága, de továbbra is befogadnak minden rászorulót. A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumának elnöke azt közölte: a nappali melegedők már 110-115 százalékos kihasználtsággal működnek. Lőrincz Norbert hozzátette: az éjszakai menedékhelyekre és a nappali melegedőkbe is mindenkit beengednek, aki kéri. A szállásokon 9600 férőhely van az országban, emellett télen még 1500 férőhely nyílik, a nappali melegedőkben pedig csaknem 8 ezer hely van. Az utcai szolgálatok rendszeresen, néhány óránként felkeresik azokat, akik saját akaratukból mégis kint maradnak.

Továbbra is számos európai államban okoz jelentős fennakadásokat a rendkívüli hideg és hóvihar. Csehországban, Lengyelországban, Ukrajnában, Olaszországban és Bulgáriában is többen haltak meg az erős fagy miatt. Olaszországban követelte a legtöbb halálos áldozatot a hideg, ott a legutóbbi adatok szerint 8-an haltak meg. Csehországban a német határ közelében fekvő nemzeti parkban mínusz 34,6 Celsius-fok volt. Németországban, Szlovákiában és a Balkánon is gondokat okoz a havazás és az erős szél. Hóvihar bénította meg a hétvégén Isztambul közlekedését, így a légi és a tengeri forgalmat is. Összesen 65 centiméter hó hullott a városra.

A Nézőpont Intézet felmérése szerint független a pártpreferenciáktól Áder János köztársasági elnök újraválasztásának támogatása. A Jobbik-szimpatizánsok 52, a baloldaliak 45 százaléka is támogatná ismételt megválasztását. A december 13-a és 16-a között ezer ember megkérdezésével készült kutatás szerint a biztos pártválasztók között a kormánypártok 45 százalékon, a Jobbik 24, az MSZP tíz, a DK hat, az Együtt egy, a Liberálisok és a Kétfarkú Kutya Párt kettő, az LMP öt, az egyéb pártok pedig összességében ugyancsak öt százalékon állnak.

A tervek szerint május 10-e és 12-e között vizsgálja majd a budapesti helyszíneket a 2024-es nyári játékokra pályázó városok közül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes testülete. A NOB értékelő bizottsága elsőként április 23-a és 25-e között Los Angelesbe látogat. Párizst május 14- e és 16-a között keresi fel a testület. A NOB szeptember 13-án dönt a 2024-es olimpia és paralimpia helyszínéről.

Másfél hónapon át különjáratokkal szállítja el a Budapesten kidobott fenyőfákat a Fővárosi Közterület-fenntartó - írja a Magyar Nemzet. Az FKF arra kéri a fővárosiakat, hogy a házak elé kirakott kukák mellé vagy a városban található több mint 250 gyűjtőpont egyikére tegyék a feleslegessé vált fenyőfákat. A zöldhulladékot előbb felaprítják, majd a rákospalotai hulladékégetőbe viszi a közterület-fenntartó.

Nincs kapcsolat a berlini merénylet és a Tunéziában őrizetbe vett négy gyanúsított, köztük a merénylő unokatestvérei között. A négy férfi közül hármat szabadon engedtek. Anis Amri egyik unokaöccsét továbbra is előzetes letartóztatásban tartják, mert a gyanú szerint csatlakozni akart egy külföldi terrorszervezethez. A tunéziai származású merénylő december 19-én 12 embert ölt meg, amikor egy eltérített lengyel kamionnal belehajtott a tömegbe egy berlini karácsonyi vásáron. Négy nappal később olasz rendőrök lőtték le Milánóban tűzpárbajban.

Ismét bírálta Moszkvát a távozó amerikai elnök a hackertámadások miatt. Barack Obama az ABC televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: Oroszországnak az volt a szándéka, hogy bekavarjon az amerikai választási folyamatba. A demokrata politikus következetesen nem a beavatkozás kifejezést használta. Közben Donald Trump, megválasztott elnök Twitterüzenetében ismét úgy vélte: csak a demokraták hanyag számítógépes védelméről volt szó.

Megérkezett az amerikai katonák első csoportja Lengyelországba. A 250 fős kontingenst a NATO keleti részének megerősítése részeként vezényelték az országba. A közeljövőben összesen 3500 katona állomásozik majd kilenc hónapon át Lengyelországban. A NATO az ukrán válság és az ottani orosz beavatkozás miatt döntött úgy: növeli védelmi képességeit az észak-atlanti szövetség keleti részén. Moszkva tiltakozik az Oroszországhoz közeli kelet-európai országokban növekvő NATO-jelenlét ellen, az orosz fegyveres erők nagyszabású gyakorlatait és fejlesztését is ezzel indokolja.