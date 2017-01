Didergett az egész ország - a nap hírei

Megdőltek a minimum hőmérsékleti rekordok hétvégén vasárnapra virradóra. Országszerte sokan mentek melegedőhelyekre, sokan kérték a rendőrök segítségét is. Czibere Károly, a szociális ügyekért is felelős államtitkár szerint a hajléktalanellátó-rendszer kiállja a próbát. Az extrém hideg és a hófúvás veszélye miatt több megyében továbbra is figyelmeztetések vannak érvényben. Az előrejelzések szerint a jövő hét második felében némileg mérséklődik a hideg.

Több kilométeres a torlódás az M1-es autópályán a hegyeshalmi határátlépési pontnál. Az 1-es úton pedig négy kilométeren torlódnak a járművek a jelentősen megnövekedett forgalom és az osztrák hatóságok szúrópróbaszerű ellenőrzése miatt - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság.

Biztosított a lakosság gázellátása. Szombaton nem volt rekordközeli a villamosenergia-ipari rendszer terhelése. Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal szóvivője közölte, hogy a gáztárolókban elhelyezett 2,3 milliárd köbméter megfelel az egy évvel ezelőtti teljes lakossági fogyasztásnak. Berczelly Réka, a Mavir szóvivője szerint a hideg ellenére nem volt üzemzavar a nagyfeszültségű átviteli hálózaton

Az idén már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készíti a személyi jövedelemadó-bevallások többségét - mondta a NAV elnöke. Tállai András hozzátette: ez a változás a bérből és fizetésből élőket érint. Az erről szóló tájékoztató leveleket hétfőtől kézbesíti a posta.

Bienerth Gusztávot választotta meg a Magyar Úszó Szövetség elnökévé a rendkívüli közgyűlés. Egyedüli jelölt volt a posztra, ugyanis a másik két induló nem kapta meg a szükséges támogatást. A 62 éves Bienerth Gusztáv, a 24 év után leköszönő Gyárfás Tamást váltja a poszton.

Egy embernek továbbra is súlyos az állapota azok közül, akik szombaton sérültek meg a táplánypusztai mentálhigiénés otthon egyik ruharaktárában keletkezett tűz miatt. A könnyű sérültek közül többeket már visszavittek az otthonba.

Lapinformáció szerint egy üzbég férfi követte el szilveszter éjszaka az isztambuli merényletet. A támadás elkövetőjét már azonosította a rendőrség. A török napilap szerint a támadót Abdulkadir Masharipovnak hívják, üzbég nemzetiségű és állítólag az Iszlám Állam terrorszervezet tagja. Az értesülést eddig nem erősítették meg hivatalosan.

Négy katona meghalt és 15-en megsérültek Jeruzsálemben egy gázolásos merényletben - jelentette az izraeli média. Egy teherautó autóbuszról leszálló katonák közé hajtott. A palesztin sofőrt a helyszínen lelőtték.

Öngyilkos pokolgépes merényletben tizenegyen meghaltak és ötvenen megsebesültek Bagdadban egy piacon - közölték biztonsági források. A pokolgépet a merénylő gépkocsijába rejtették. A merénylet elkövetőjeként az Iszlám Állam dzsihadista szervezet jelentkezett.