Még életveszélyes a Balaton jege

Életveszélyes a balatoni jég, egyelőre nem lehet rajta korcsolyázni. A part mellett azonban már vannak olyan területek, ahol lehet sportolni. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását – mondta az InfoRádiónak Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője. A magyarországi folyókon is egyre erősebb a jégzajlás, már a Dunán is törni kellett a jeget – mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

„A Balaton jege még most is abszolút életveszélyes, annak ellenére is, hogy már vannak olyan part menti területek – főleg a déli parton és kis, zárt öblökben –, ahol 15-16 centis a jégvastagság” - mondta Horváth László.

Összegezte: eszerint

a part mellett már vannak olyan területek, ahol biztonsággal a jégen lehet tartózkodni, viszont a Balaton teljes jégfelülete még életveszélyes.

„A hétvégén is történt beszakadás, ami ugyan nem volt végzetes, de arra hívja fel a figyelmet, hogy a megfelelőnek tűnő és vastag jég mellett is vannak olyan területek, ahol a rendkívül erős szél felbontotta a jeget, és ezek a rendkívüli hideg napokon visszafagytak. Ezeknek a vékony jégfelületeknek a vastagságát pedig felülről nem lehet tudni pontosan” - figyelmeztetett a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.

Hangsúlyozta: összességében azt kell mondani a teljes balatoni jégfelületre, hogy

nem biztonságos, életveszélyes.

Hozzátette, hogy a tópart mellett azonban vannak olyan területek, ahol nyáron is nagyon kicsi a vízmélység, ezek a területek most szinte mederig lefagytak. Itt a vízi rendőrök nem fognak eljárni, viszont a teljes tófelületre nem lehet kijelenteni, hogy biztonságos.

„Ezért mindenkit arra figyelmeztetünk, hogy a part menti jégen túli, messzebb lévő vízfelületen való tartózkodást kerülje, hiszen nem lehet tudni, hogy jelenleg a jégvastagság mindenhol meghaladja-e a biztonságosnak ítélt 10 centimétert” - közölte a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.

Elmondta, hogy természetesen a kapacitásaiknak megfelelően folyamatosan ellenőrzik a jégfelületet és a jégen tartózkodást.

Elsősorban a tiltásokat tartatjuk be, mivel nem lehet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jégen tartózkodni, nem lehet járművel a jégre menni, és nem lehet a kikötők és a veszteglőhelyek területén a jégre menni – ismertette a szabályokat Horváth László.

Fotó: MTI Nem biztonságos még mindenhol a Balaton jege

„Ha valaki alatt beszakad a jég, a legfontosabb, hogy azonnal kérjen segítséget a 112-es vagy a 1917-es segélyhívó telefonszámon. Ha valaki olyan helyen esik a vízbe, ahol mély a víz, fontos, hogy meg kell próbálni nem elmerülni, és ha sikerül, fel kell húzni a lék falára, utána pedig a nyomáspontokat csökkentve meg kell próbálni kikúszni a jégről” - sorolta a legfontosabb tudnivalókat a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.

Törik a jeget a Dunán

Egyre erősebb a jégzajlás a magyarországi folyókon, már a Dunán is törni kellett a jeget – mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

„Egyre erősebb a jégzajlás a Dunán, vasárnap reggel a Dunán is el kellett kezdeni törni a jeget a Győr-Gönyüi Kikötőben."

Itt elsősorban az a cél, hogy a vízi létesítményeket meg lehessen közelíteni” - közölte Siklós Gabriella.

Hozzátette: a Duna egész magyarországi szakaszán befedték a hajózási útjeleket, a bójákat, és erről a hajózási hatóságok értesítették a hajósokat.

Most egyértelműen az a kollégáink feladata, hogy folyamatosan figyeljék a jelenségeket – mondta.

Közölte: „a Tiszán igazából beállt a jég, tehát most már gyakorlatilag a magyarországi szakaszon Szegedig áll a jég.”

„Ehhez egyelőre nem kell hozzányúlni jégtörő hajókkal, hiszen ez a helyzet most viszonylag ideálisnak mondható. Ha nem érkezik egy árhullám, akkor nem is kell törni itt a jeget” - mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Hozzátette: itt nyilván ugyanaz a feladat, mint a Dunán, vagyis biztosítani kell, hogy a kikötőket, a vízi létesítményeket meg lehessen közelíteni. Ezért egyelőre Szegeden dolgozik egy jégtörő hajó.

„Ott, a kikötőben azért egyre nehezebb a helyzet, hiszen egyre komolyabb a jég vastagsága, de egyelőre még megbirkóznak vele a kollégák” - mondta Siklós Gabriella.

A Balatonon, Siófokon most már 10-12 centiméteres a jég. A Sió-zsilipen továbbra is engedjük a vizet, hiszen a zsilipet sikerült jégteleníteni, és így a vízleeresztés továbbra is folyik – egy úgynevezett szinten tartó eresztés folyik most – tudatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.