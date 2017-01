Novák: már nagyobb biztonsággal tervezhetik jövőjüket a fiatalok

Novák Katalin az V. kerületi Új Nemzedék Közösségi ponton úgy fogalmazott, a magyar fiatalok is érezhetik, hogy Magyarország erősödik, hiszen csökken a munkanélküliség ebben a korosztályban, és bővül az otthonteremtést, valamint a családalapítást segítő támogatások köre.

Az államtitkár kiemelte, a kormány küzd a fiatalok munkanélkülisége ellen, ami egész Európában probléma, és ami 2010 előtt minden harmadik fiatalt érintett. Az elmúlt időszakban azonban nőtt Magyarországon a fiatalok foglalkoztatottsága, a 25 év alattiak munkanélküliségi rátája 12 százalék alá csökkent, ez pedig jóval az európai uniós átlag alatt van - hangsúlyozta Novák Katalin.

Közlése szerint az eredmény köszönhető a fiatalok elhelyezkedését és továbbképzését támogató ifjúsági garancia programnak, amelynek segítségével tavaly decemberig több mint 55 ezer fiatal kapott konkrét munkaajánlatot, valamint a szintén a 25 év alattiak elhelyezkedését, illetve munkaerőpiacon maradását segítő munkahelyvédelmi akciótervnek, amelynek keretében az előző év végéig több mint 167 ezer fiatal után 24 milliárd forint értékben tudtak a munkáltatók kedvezményt igénybe venni.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a kormány intézkedései miatt a fiatalok most már nagyobb biztonsággal vághatnak bele a családalapításba is. Ezt tükrözi a házasságkötések számának dinamikus emelkedése: 2010-ről 2015-re 30 százalékkal nőtt ez a szám.

Novák Katalin elmondta: a családalapítást segíti az első házasok adókedvezménye, amely havonta ötezer, éves szinten 60 ezer forintos támogatást jelent. A lehetőséggel eddig 21 ezren éltek, és a kedvezmény január elseje óta már minden jogosultnak két évig jár függetlenül attól, hogy megszületett-e az első gyerekük - tette hozzá.

Az otthonteremtést könnyíti az új építésű ingatlanok áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentetése, az építkezések előírásainak egyszerűsítése, a Nemzeti Otthonteremtési Közösség rendszerének bevezetése, valamint a családok otthonteremtési kedvezménye (csok), amelynek keretében majdnem 82 milliárd forintot adtak 35 ezer családnak - ismertette a lehetőségeket az államtitkár.

Novák Katalin felidézte, hogy a kormány határozott arról is, hogy 2019-ig megduplázzák - a korábbi 20 ezerről 40 ezer forintra - a kétgyerekesek családi adókedvezményének mértékét. A döntés értelmében az előző évhez hasonlóan idén is havi ötezer forinttal emelték a kedvezmény összegét, így idén már havi 30 ezer forintot tudnak megtakarítani a két gyereket nevelők.

Kitért arra is, hogy a diplomás gyedet már több mint 500 olyan fiatal vette igénybe, akik még felsőoktatásban tanulnak, vagy épp most végezték el a főiskolát, illetve az egyetemet, ezért még nem volt munkaviszonyuk.

Ezzel kapcsolatban az államtitkár megemlítette, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének köszönhetően nőtt a diplomás gyed összege is idén: alapképzésben bruttó 77 700 forintról 89 250 forintra, mester vagy osztatlan képzésben pedig 90 300 forintról 112 700 forintra emelkedett.

Novák Katalin végül beszélt arról is, hogy országszerte 20 közösségi teret hoztak létre fiataloknak, ezekben a fiatalok tartalmasan, a "fogyasztás kényszere nélkül" tudják eltölteni idejüket, valamint információkat kaphatnak az őket érintő lehetőségekről.