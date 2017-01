Tízezrek várják még a karácsonyi Erzsébet-utalványt

Noha már több mint egy hét eltelt az évből is, mintegy 56 ezer nyugdíjas még mindig nem tudta átvenni a tízezer forintnyi Erzsébet-utalványt, amit november végén jelentett be az időseknek Orbán Viktor miniszterelnök azzal, hogy karácsonyig, de legkésőbb az év végéig megkapják az érintettek - számolt be a Magyar Nemzet.