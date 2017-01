Pánik a patikákban: elfogyott az agyhártyagyulladás elleni oltás

Az elmúlt hetek hírei az agyhártyagyulladásos megbetegedésekről felkeltették az érdeklődés a betegség elleni vakcinák iránt, és némelyik patikában el is fogyott a készlet.

"Országos hiányról még nem beszélhetünk, de

némely vakcina esetében akadályozottabb az ellátás"

- tudta meg az InfoRádió Pállfyné Poór Ritától, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet gyógyszerhatósági főosztályvezetőjétől.

A fertőzés megelőzése érdekében három vakcina vethető be: vagy a tisztán B, vagy a tisztán C szerotípust tartalmazó, vagy a négyfélét kombináltan tartalmazó készítmény. Magyarországon az előfordulási gyakorisága leginkább a B és a C típusnak van.

"Leginkább a B típusú vakcináról érkeztek bejelentések, hogy hiány van. A másik kettő esetében van alternatív vakcina, de a B esetében viszont nincs más, ezért az intézet nagy erőkkel dolgozik azon, hogy pótolja a készleteket. A mai napon egy nagyobb mennyiség behozatalára adtunk ki ideiglenes engedélyt. Erre akkor kerülhet sor, amikor átmeneti kapacitásgondok vannak, ilyenkor a nagykereskedő máshonnan, külföldről is beszerezheti" - mondta a főosztályvezető.

Pállfyné Poór Rita szerint január harmadik hetének végére megoldódhat a kereskedői hiány, az ideiglenes engedélyes beszerzéssel pedig addig is orvosolható a probléma, és már a héten megoldódhat a részleges hiány.

"Elsősorban a fővárosi gyógyszertárakban mutatkozik hiány, valószínűleg a hírek hallatán itt riadtak meg inkább az emberek" - mondta Pállfyné Poór Rita, hozzátéve, hogy a két év alatti gyerekeknek éppen január elsejétől ingyenessé tett oltást nem érinti az átmeneti vakcinahiány.