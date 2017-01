A rendkívüli hidegben is biztosított Magyarország energiaellátása - a nap hírei

A rendkívüli hidegben is biztosított Magyarország energiaellátása - jelentette ki a területért felelős államtitkár. Aradszki András elmondta: a kemény tél miatt nő az energiaigény, a napi földgázfogyasztás duplája az éves átlagosnak. Jelenleg naponta mintegy 87 millió köbméter gázt fogyaszt az ország. Az államtitkár hozzátette: ha a rendkívüli időjárás hosszabb ideig tartana, szükség esetén megnyitják a stratégiai gáztárolót, emellett a szolgáltatók megfelelő energiamennyiséget biztosító kereskedelmi szerződéssel rendelkeznek, tehát pótolni tudnák az esetleges hiányt.

Egy megyére másodfokú, 5-re elsőfokú figyelmeztetést adott ki a rendkívüli hideg miatt a meteorológiai szolgálat. Az előrejelzés szerint az ország északnyugati és északkeleti területein mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. A rendkívüli hideg miatt Budapesten új éjjeli menedékhely nyitását rendelte el a főpolgármester. Az E.ON pedig közölte, hogy jövő hétfőig szünetelteti a számlatartozás miatti kikapcsolásokat lakossági villamosenergia- és gázfogyasztó ügyfeleinél. A fővárosi kormányhivatal hajózási zárlatot rendelt el a Dunán. Ennek értelmében Gönyűtől a déli országhatárig tilos a vízi közlekedés a folyón.

Már megkezdődtek az egyeztetések a nemzetgazdasági tárcával az élelmiszer-áfa csökkentés folytatásának lehetőségéről - mondta a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor az InfoRádióban azt mondta: a forgalmi adó mérséklése jövőre a pékárukat, egyes húskészítményeket, a halat, illetve egyes zöldségeket és gyümölcsöket érintheti. Az agrártárca vezetője az elmúlt két évben végrehajtott áfa-csökkentések kedvező hatásának nevezte az árak mérséklődését, illetve a csalások visszaszorulását az érintett területeken.

Az oktatásért felelős államtitkár szerint rendben megkezdődött az 58 tankerületi központ működése. Palkovics László a köznevelési kerekasztal ülése után közölte: a tárgyalások nagyrészt megállapodással zárultak az önkormányzatokkal, 6 esetben miniszteri határozat született az érintett intézmények átvételéről. Az államtitkár azt is elmondta: januártól az oktatást segítő munkakörben dolgozóknak átlagosan 10 százalékkal nőtt a jövedelme.

Lezárult a büntetőeljárási kódex egyeztetése a parlamenti pártokkal, a törvényjavaslatot várhatóan februárban kezdi tárgyalni az Országgyűlés - jelentette be az Igazságügyi Minisztérium államtitkára. Völner Pál elmondta: az új kódex hatékonyabbá tenné a büntetőeljárásokat és nagyobb teret adna a sértetti érdekek érvényesítésének.

Márciusban jelenik meg a szolgáltatók kínálatában a Digitális jólét alapcsomag - mondta Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos. A kormányzati politikus hangsúlyozta: az ára legalább tizenöt százalékkal alacsonyabb lesz a jelenleginél. A Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos arról is beszélt, hogy az alapcsomag védjegye januártól él, a használatára vonatkozó pályázatot várhatóan január végén írják ki.

Az új törvénynek megfelelően két éven belül akkreditálja a Központi Statisztikai Hivatal azokat a minisztériumokat, amelyek saját maguk is készítenek statisztikákat. A KSH elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: emellett módszertani iránymutatást és képzést is ad a statisztikai hivatal az érintett tárcák számára, valamint az előírások betartását is ellenőrzi. Vukovich Gabriella arra hívta fel a figyelmet több új, fontos társadalmi adatot tesz közzé az év második felében a Központi Statisztikai Hivatal. Az úgynevezett kis népszámlálás adatait májustól közli a hivatal.

A köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó bérajánlást várnak a kormánytól a szakszervezetek. A Liga Szakszervezetek tájékoztatása szerint a vasút, az energiaszektor és a közszféra egyes területein még zajlanak a helyi bértárgyalások, amelyeket az egységes vagy ágazatokra lebontott kormány által kiadott bérajánlás jelentősen megkönnyítene. A Magyar Szakszervezeti Szövetség a sztrájk jog, a munka törvénykönyve és a korkedvezményes nyugdíj ügyének rendezését szeretné elérni.

Vizsgálja a 4-es metrón történt üzemzavarok okát a Siemens. A BKV garanciális hibának tekinti a problémákat. A közlekedési vállalat azután fordult a Siemenshez, hogy a múlt héten utasokkal együtt túlfutott egy szerelvény Kelenföldön és több más szoftverhiba is előfordult. A tájékoztatás szerint ezek legfeljebb 1-2 perces zavarokat okoztak, de az utasbiztonságot nem befolyásolták.

A magánélet és a személyes adatok szigorúbb védelmét javasolja az elektronikus hírközlés területén az Európai Bizottság. A lépés a legújabb elektronikus hírközlési szolgáltatókra is vonatkozna. Az új szabályok biztosítják az elektronikus kommunikáció tartalmának, valamint a hívást kezdeményező, illetve fogadó személy földrajzi helyének titkosságát. Emellett a testület jogszabálycsomagot javasolt az 500 milliós egységes uniós piac élénkítésére.

Csehországban a legutóbbi adatok szerint már 12-en haltak meg az idei influenzajárványban. A járvány leginkább az idősebbeket veszélyezteti, de gyorsan terjed a kiskorú gyermekek körében is. A prágai Állami Egészségügyi Intézet szerint a legsúlyosabb helyzet a morvaországi régiókban alakult ki. Az egészségügyi minisztérium azonnali hatállyal megtiltotta az influenza elleni gyógyszerek kivitelét az országból.