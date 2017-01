Változhat a kenyerek íze - lapszemle

A Magyar Nemzet arról ír, hogy markánsabb lehet a pékáruk, elsősorban a kenyerek íze a Magyar élelmiszerkönyv módosításának köszönhetően. A Magyar Pékszövetség szakmai titkárával szemben azonban Vajda József, a Pékműhely tulajdonosa úgy látja, manapság az adalékszergyártók irányítanak, pedig az általuk készített anyagok nem szükségesek a kenyérhez.

A Magyar Időkből megtudhatják, bár a panellakások az előző évinél kicsit lassabban, átlagosan két és fél hónap alatt találtak vevőre, a családi házak tulajdonosainak több mint fél évet kellett várniuk az eladásra. Az értékesítési idők összességében csökkentek tavaly. A családi házak Budapesten és agglomerációjában az átlagnál hamarabb vevőre találtak.

A Világgazdaságban arról olvashatnak, állami támogatásból jelentős fejlesztések várhatóak a debreceni és a hévízi repülőtéren, amelyek ezáltal még inkább régiós szereplőkké válnak, és számottevően növekszik majd az utasforgalmuk. A Hévíz-Balaton Airport Zrt. többek között Frankfurtba, Londonba, Brüsszelbe és Moszkvába indítana menetrend szerinti légi járatokat.

A Magyar Nemzet szerint megkezdődtek a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér bővítési munkálatai; a 2B terminál egy tízezer négyzetméteres, a futópályák felé néző épületszárnnyal bővül. Ezzel 27 új beszállókapuval és tíz, széles törzsű gépeket is kiszolgálni képes utashíddal gazdagodik a légikikötő.

A Portfolio az adósságkezelőtől megtudta, hogy a jegybank az ÁKK segítségével 2016 végén is vásárolt vissza devizakötvényeket. A decemberi művelet forrása valószínűleg a földárverésekből befolyt összeg volt, amit a kormány dedikáltan az adósság csökkentésére kívánt fordítani. Ezeknek a műveleteknek a jelentősége az adósságkezelő szerint az, hogy a következő éveket tehermentesítse, illetve javítsa az adósság szerkezetét.

A Napi.hu szerint idén is több területet vonnak be a fizetős zónába Budapesten: parkolójegy-kiadók érkeznek Zuglóba, Angyalföldre és vélhetően a XI. kerület több részéből is kiszorulnak majd a nem helyi lakosok. A BKK honlapján elérhető adatok alapján jelenleg Budapesten 2727 férőhelyes p+r-kapacitás áll az autósok rendelkezésére. Ebben a vasútállomások mellett található parkolók is benne vannak.