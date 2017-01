Bele kell húzni a halogatott diplomaszerzésbe

A felsőoktatási államtitkárság még 2015-ben hosszabbította meg a diploma megszerzésének határidejét. Döntöttek arról is, hogy 2016 szeptemberéig azok is megszerezhetik az abszolutóriumot, akik egyetemi éveik alatt ezt nem tették meg. Korábban nem volt megszabva, mennyi idő telhet el az oklevél megszerzése és a záróvizsga között. A felsőoktatásban most tanulókra már szigorúbb feltételek vonatkoznak, ugyanis az abszolutórium után két éven belül meg kell szerezni a diplomát – írja a Magyar Idők.

A lap kiemelte, az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint jelenleg még több mint 20 ezer azoknak a száma, akik az abszolutóriumot megszerezték tavaly szeptemberig, de nem tettek záróvizsgát. Ezekben az esetekben 2018. szeptember 1-jéig van lehetőség záróvizsgázni. A régebben egyetemre járók esetében a diplomák megszerzését az is hátráltatta, hogy korábban a nyelvvizsgához kötötték a záróvizsgára bocsátást. A diplomamentő programban azok vehettek részt, akiknek a nyelvvizsga hiánya jelentette az akadályt az oklevél megszerzéséhez, és már nem volt tanulói jogviszonyuk – olvasható a Magyar Idők itt elérhető cikkében.