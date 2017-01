Csodálatos képek a korcsolyázókat váró Balatonról

Fantasztikus látványban lehet része annak, aki most keresi fel a siófoki Balaton-partot. A napok óta tartó, szokatlanul hideg időjárásnak köszönhetően a tó vízfelületének legnagyobb részét jég borítja. A fagy és a szél együttes hatására az jégréteg összetöredezett és feltorlódott a partok közelében, festői formákat és alakzatokat hozva létre mindenütt.

Nemcsak gyönyörködni lehet a természetben, hanem sportolni is. Megnyílt a Balaton első hivatalos jégpályája a siófoki Ezüstparton. Az Arany János utca végénél lévő, 200x400 méteres pályán a biztonságos, 15 cm-t meghaladó jégvastagságnak köszönhetően bárki kipróbálhatja ezt a sportágat, akár családdal, gyerekekkel is. A jeget rendszeresen takarítják, lehet jégkorongozni, ingyenesen fakutyát kölcsönözni, és illemhely is rendelkezésre áll. A hétvégére valószínűleg büfé is nyílik a parton.