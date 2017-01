Kabala nélkül főz a magyar sztárséf a Bocuse d'Or világdöntőjében

"A legnagyobb kihívás mindig a felkészülés eleje, amikor összeáll a koncepció, és meg kell győzni magunkat, hogy ez jó és ütőképes lesz. A vége felé, amikor már a nüansznyi dolgok tökéletesítése zajlik, már nekem üdítőbb, mert kardinális dolgokban nem kell döntést hoznunk" - mondta Széll Tamás, a magyar csapat vezetője a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny január 24-25-i lyoni világdöntője előtt.

Szulló Szabina, Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia és a magyar csapat elnöke, Széll Tamás séf, a 2016-os kontinensbajnokság győztese, Vomberg Frigyes coach és Szabó Kevin commis, a Bocuse d'Or lyoni döntőjére készülő magyar csapat tagjai

A tokaji bor, a tokaji ecet és a dió is szerepel majd a magyar csapat tál- és tányérelemeiben. A magyar séf az InfoRádiónak elmondta, minden csapatnak be kell mutatnia a saját országát valamilyen módon a menüjében. Ebben kevésbé látványos megoldásokat választottak, mint korábban, például amikor a Rubik-kockára húzták fel a koncepciót. Most a magyar erdőket voksoltak, azon belül is a tölgyre mint látványelemre, ízben pedig előnyben részesítik a magyar alapanyagokat.

"Az első napon versenyzünk utolsóként, a zsűri biztosan fáradtabb lesz, ezért mindenképpen frissebb, savasabb ízvilágot kell bemutatnunk, hogy meggyőzzük őket. Magyarország pedig élen jár a savanyításban, savanyú zöldségek használatában" - mondta Széll Tamás, és jelezte, szerinte impozáns, de visszafogott, nem harsogó, megjelenésében egyszerű kompozícióval készülnek, de anyaghasználatban rendkívül kifinomult a versenymunka.

Optimistán várják a döntőt, amelyen három éve tizedik lett Széll Tamás, most az európai döntő győzteseként szeretnének előrébb lépni, a nagy álom pedig a dobogós helyezés.

"Kabalánk az nincs - árulta el -, de valamilyen módon fogjuk üdvözölni a magyar szurkolótábort a helyszínen, de ez akkor hiteles, ha majd ott, a verseny előtti egy-két órában találjuk majd ki."