Újabb veszély fenyegeti az utcán élőket

Az utcán élők közül, akit lehetett, már bevittek a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai az ideiglenes szállásokra, most azonban az enyhüléssel csapadék érkezik, ami további veszélyeket rejt magában a hajléktalanok számára - mondta a szervezet hajléktalan ellátásért felelős szakmai vezetője.

Tapasztalatok szerint az utcán élők közül, aki nem feltétlenül ragaszkodik a helyszínéhez, mindenki elfogadta a segítséget – emelte ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátásért felelős szakmai vezetője. Molnár Tamás hozzátette, ők természetesen az olyan intézményeket részesítik előnyben, amelyek éjjel-nappal nyitva tartanak, ahol napközben is bent maradhatnak. Vannak azonban olyanok, akik valamilyen oknál fogva nehezen mozdíthatóak. Ők viszont tudatosabbak, jobban felkészültek a hidegre, jobb felszereléseik vannak, többségük tartózkodik az alkoholfogyasztástól, így kisebb a kihűlés veszélye – mondta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa.

Molnár Tamás hangsúlyozta, a szervezet saját forrásból igyekszik megoldani a rászorulók étkezését, jelenleg elsősorban a kapacitásaikat bővítették.

„Az időszakos lehetőségekkel együtt április végéig 360-380 férőhely áll rendelkezésre, ezt télen plusz 120-al bővítjük. Az éjjeli menedékhelyek is huszonnégy órás nyitvatartásra álltak át, olyan nagy volt a kihasználtság, hogy ez is kevésnek bizonyult, ezért megnyitottuk a Szarvas Gábor úti országos központunk tanácstermét is, ahol még 25 férőhelyet tudtunk biztosítani. Így van egy kis mozgástér, ha valakit még az utcán találnak a kollégáink, vagy mégis szeretné igénybe venni a szolgáltatásokat,

bőven van férőhely a bel-budai intézményekben.”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátásért felelős szakmai vezetője elmondta, a szervezet keresi a még utcán lévő hajléktalanokat és a diszpécserszolgálathoz érkező rengeteg bejelentésre reagálnak. Ezek száma most naponta 60-70, a normál téli időjárásban megszokott háromszorosa.

„Bár az előrejelzések enyhülést ígérnek, csapadék várható, ami a legrosszabb az utcán élők számára, hiszen elázik mindenük. Arra kell törekednünk, hogy az utcán maradtakat, akik nem hajlandók igénybe venni a szolgáltatásainkat, ellássuk olyan felszereléssel, ami vízhatlanná teszi a takaróikat, pokrócaikat. Most sok mindent kaptak más szervezetektől is, de egy

eső, ónos eső, hó után ezek használhatatlanná válnak,

ami szintén komoly veszélyt jelent számukra.”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szállást és nappali ellátást nyújtó intézményeit továbbra is, amíg azt az időjárási viszonyok megkövetelik, huszonnégy órás nyitvatartással működteti – mondta el Molnár Tamás.