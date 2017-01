Így spórolhatnak rengeteget a magyar autósok

Az év végén, Magyarországon is sokan túlköltekeznek, ezért kénytelenek januárban visszafogni kiadásaikat. Mivel a háztartási költségek között 10,7%-kal a harmadik legnagyobb tétel a közlekedés, érdemes odafigyelni az autózással kapcsolatos kiadásokra. Az AAA AUTO szakértőinek tanácsaival akár 10-15%-kal is csökkenthető az üzemagyag-fogyasztás, sőt mérsékelhetjük a környezeti terhelést is.