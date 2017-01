Továbbra is kiemelt nemzetbiztonsági ügynek tartja a határvédelmet a kormányfő - a nap hírei

Magyarország a legszélsőségesebb időjárási körülmények között is ki tudja elégíteni az energiaigényeket - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János hangsúlyozta: a kormány minden települési önkormányzatnak segít a hajléktalanok ellátásában és a bajba jutottak megsegítésében. Bejelentette: a kabinet szigorúbban bírálja el a folyamatban lévő beruházások többletköltségeire vonatkozó önkormányzati igényeket. A kabinet döntött az idegenrendészeti őrizet visszaállításáról is. A tárcavezető a fokozott terrorveszéllyel és biztonsági kockázatokkal indokolta az intézkedést. Lázár János szólt arról is, hogy a kormány ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a 4-es metró építése ügyében.

Várhatóan májusban-júniusban kezdődhet a 3-as metróvonal infrastrukturális felújítása - közölte a főpolgármester. Tarlós István a TV2 reggeli műsorában emlékeztetett arra, hogy legutóbb már kiviteli tervekre írták ki a tendereket, így árfelhajtó kockázatokat nem árazhatnak be az ajánlattevők, mint az engedélyezési terveknél. Megjegyezte: korábban azért nem lehetett dönteni a tenderekről, mert a kormánnyal kötött támogatási szerződésben meghatározott felső limitet a beérkezett ajánlatok 34 milliárd forinttal túllépték. A főpolgármester a szakvélemények alapján valótlannak nevezte a 3-as metró életveszélyességéről szóló állításokat.

Továbbra is kiemelt nemzetbiztonsági ügynek tartja a határvédelmet a kormányfő. Orbán Viktor a határvadász-képzés első ütemében részt vevő állomány eskütételén ezt azzal indokolta, hogy a magyar határra nehezedő nyomás a következő években nem szűnik meg. A miniszterelnök kijelentette: a honvédség és a rendőrség munkájának köszönhetően Magyarország ma az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa.

Március végével lezárja a Letelepedési Magyar Államkötvények értékesítését az Államadósság Kezelő Központ, amely a kedvező finanszírozási helyzettel indokolja az intézkedést. Az ÁKK közleménye szerint az elmúlt években folyamatosan csökkent az államadósság-ráta és a devizaadósság aránya. A tavalyi évben az állampapírok mindhárom nemzetközi hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriába kerültek és az állampapírok kamata történelmi mélypontra süllyedt.

Magyarország is csatlakozik az Európai Űrügynökség technológia-transzfer hálózatához. A társulásnak köszönhetően a jövőben a magyar vállalkozások is hozzáférhetnek az űrkutatás előmozdítása közben létrejött, iparjogvédelmi oltalommal ellátott tudáshoz és fejlesztésekhez. Szász Domokos a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke bejelentette azt is: Magyarország az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának bevonásával csatlakozik a rendszerhez. Hangsúlyozta: az űrtechnológia sokszor hétköznapi problémákra is képes választ adni, példaként az egészségügyet vagy az ipari termelés hatékonyságának növelését említette.

A madárinfluenza miatt eddig 3 millió állatot kellett leölni, és 3 milliárd forint közvetlen kára keletkezett a gazdálkodóknak - közölte a Baromfi termék Tanács elnök-igazgatója. Csorbai Attila az M1-en elmondta: a legnagyobb kárt a víziszárnyas-állományban okozta a betegség. A szakmai szervezet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy csirke-, illetve pulykahúsból folyamatos lesz az ellátás, viszont kacsából és libából előfordulhat készlethiány.

3 megyére és a fővárosra másodfokú, 5 megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható ónos eső miatt a meteorológiai szolgálat. Hajnalban a tartós ónos eső jégpáncélt okozhat, a nap folyamán pedig több helyen 10, néhol akár 20 centiméternél is több hó hullhat. Az észak-nyugati megyékben az erős szél, a középső, a dél-nyugati és az észak-keleti megyékben a havazás miatt van elsőfokú figyelmeztetés.

Továbbra is hajózási tilalom van érvényben a Dunán és a Tiszán. Több kikötőben jégtörő hajók dolgoznak. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádiónak elmondta: a fővárosba szerdán érkezett meg az ország legnagyobb jégtörő hajója, a Széchenyi. Budapesten a folyó mintegy 50 százalékát, a Duna felső szakaszán 10-20, Mohácsnál 70-80 százalékban jég borítja. A Tisza teljesen befagyott, Tokajnál és Szegednél is folyamatosan dolgoznak a hajók. Siklós Gabriella hozzátette: a következő héten erősödő jégzajlásra lehet számítani a hideg miatt. Az ország nagy tavai is befagytak, a Balatonon is egybefüggő a jégpáncél.

Történelmi jelentőségű nemzetközi konferencia kezdődött Genfben a ciprusi kérdés rendezéséről. A ciprusi török és görög közösségeket képviselő tárgyalókhoz első alkalommal csatlakozott a görög, a török és a brit külügyminiszter is. A nagyjából egymillió lakosú Ciprus 1974 óta megosztott. A 2004 óta az Európai Unió részét képező Ciprusi Köztársaság fennhatósága csak a sziget déli részére terjed ki, ahol a görög lakosság él. Az északon 1983-ban önhatalmúlag kikiáltott Észak-Ciprusi Török Köztársaságot Ankarán kívül más állam nem ismeri el.