Újabb börtönbaki - Rabruha helyett miért izompólóban pózolnak az elítéltek?

Ahogy azt már korábban olvashatták, az öt éves fegyházbüntetésre ítélt Cs. Sándor zavartalanul posztolgatott a Facebookra a szombathelyi börtönből.

A nyugat.hu egyik olvasója azonban felhívta rá a figyelmet, hogy készültek olyan képek is, amin nem csak Cs. Sándor hanem testvére, Cs. László is szerepel, aki szintén több éves fegyházbüntetését tölti. Ezek a képek pedig Cs. László fiának facebook oldalán is megtalálhatóak, bizonyítva, hogy könnyedén tartották a kapcsolatot a külvilággal.

Izompóló, mint büntetésvégrehajtási formaruha...

A tájékozott olvasó arra is felhívta a figyelmet, hogy a törvények szerint a fegyházbüntetésre ítélt raboknak mindig a börtön formaruhájában kellene lenniük, a két férfi azonban nem abban szerepel a fotókon.

Kérdések és válaszok

Ez alapján küldte el a nyugat.hu a kérdéseit a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnek. A két testvér hogy lehet zárkában, és hogy miért nincsenek a formaruhában? Ezekre választ nem kaptak.

Természetesen feltették a legfontosabb kérdést is: hogyan tudott Cs. Sándor internetezni és hogy egyáltalán hogy jutott fényképezésre is alkalmas eszközhöz? A válasz lehangoló: nem tudják.

Mindenesetre belső vizsgálatot indítottak az ügyben.

A szombathelyi börtön válasza alább olvasható:

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az esettel összefüggő valamennyi körülmény tisztázása érdekében belső vizsgálatot indított. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van. Amennyiben felmerül a személyi állomány felelőssége, azt mindig fegyelmi, vagy indokolt esetben büntetőjogi felelősségre vonás követi.

A fogvatartottak nem rendelkezhetnek olyan eszközzel, amely képrögzítésre alkalmas.

A büntetés-végrehajtási szervezet kiemelt figyelmet fordít a tiltott tárgyak bv. intézetbe történő bejutásának megakadályozására, illetve megelőzésére. 2016. évben a bv. munkatársai összesen 1459 darab illegális mobiltelefon bejutását akadályozták meg a büntetés-végrehajtási intézetekbe.

A hatályos jogszabályok szerint jogerősen elítélt és előzetes letartóztatott fogvatartottak egyaránt használhatnak mobiltelefon-készüléket.

A fogvatartotti mobiltelefonnal csak kimenő hívásokat lehet kezdeményezni, internetezésre, kép rögzítésére, illetve szöveges üzenetek küldésére-fogadására a készülék nem alkalmas. A mobiltelefon beállítása csak a számítógépes nyilvántartásban előre rögzített kapcsolattartókkal történő telefonhívást engedélyezi, a kapcsolattartókhoz rendelt telefonszámokkal.