Méteres hó is van már a Bakonyban

Ideális körülmények várják a síelőket öt magyarországi sípályán: Eplényben, Sátoraljaújhelyen, Visegrádon, Kékestetőn és Mátraszentistvánon lehet síelni – közölte a síelők.hu főszerkesztője.

Hozzátette: Eplényben már közelíti az egy métert a hóvastagság, ami a hóágyúkkal készített és a természetes hóból álló hótakarót jelenti. De a többi felsorolt sítelepen is már legalább 60 centiméter hóréteg van, aminek nagy része gyártott hó, amire most mindenhol friss hó esik.

„Szinte minden felvonó, lift üzemel a sípályákon. Mártaszentistvánon már hét felvonó és a síiskolában a varázsszőnyeg is üzemel. Eplényben hétből öt chipfelvonó üzemel, Visegrádon minden lift, míg a Kékestetőn két felvonó megy” - sorolta Wesselényi Andrea.

Péntek éjszaka Visegrádon lesz éjszakai síelés, amikor hajnali 2-ig lehet a síelni, ahol egy utószilveszteri bulival egészül ki a program. Vasárnap pedig a hó világnapja lesz – tette hozzá.

„Nagyon jó a hóhelyzet Magyarországon, ezért mindenkinek javasoljuk, hogy látogasson el valamelyik magyarországi sípályára”

- mondta a síelők.hu főszerkesztője.

Elmondta, hogy folyamatosan javul a hóhelyzet a környező országok nagyobb hegyein is.

„Eddig is nagyon sok sítelepről jelentettek szép havat. A dél-ausztriai sítelepek maradtak csak ki a havazásból, de csütörtökön oda is megérkezett a hó. A Francia Alpokban is nagyon kevés volt a hó, de most ott is jelentős havat jelentettek, és az előrejelzések további havazást mutatnak” - közölte a síelők.hu főszerkesztője.