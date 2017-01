Így (nem) alakítanák át a politikusok vagyonvizsgálatát

Erről azt követően számoltak be a pártok képviselői, hogy egyeztetést tartottak az LMP kezdeményezésére a vagyonnyilatkozati rendszer megváltoztatásáról. A tanácskozáson Vas Imre (Fidesz), Harangozó Tamás (MSZP), Dúró Dóra és Szilágyi György (Jobbik), valamint Szél Bernadett és Hadházy Ákos (LMP) vett részt.

Vas Imre az LMP javaslatát - amely kötelező vagyonosodási vizsgálatot írna elő és az ÁSZ-ra bízná a vagyon és a jövedelem egyensúlyának összevetését - több ponton bírálta. Az ellenzék politikusai azt hangsúlyozták, szakértői szinten dolgoznak ki a jövőben egy közös javaslatot, amely egy következő kormányzat számára elfogadható lehet.

Vas Imre kijelentette: pártja nyitott lenne a jó javaslatokra, ilyenekkel azonban nem találkozott az egyeztetésen, az LMP-ét mind politikailag, mind szakmailag alkalmatlannak tartja. A kormánypárti képviselő a kifogásai között említette, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) funkciójával ellentétes lenne, ha ezen intézményt jelölnék ki a nyilatkozatok ellenőrzésére. Mint mondta, ezt az Országgyűlés illetékes bizottsága végzi bejelentésre.

Harangozó Tamás (MSZP) szerint a kormányzó párt a találkozón világossá tette: érdekelt a korrupt rendszer fenntartásában. Pártja mind a kötelezettek körét bővítené, mind az adatközlés módját megváltoztatná - ismertette -, a politikusi vagyonokról a közhiteles nyilvántartásokból nyerne adatokat, nem csupán önbevallás útján. Emellett mind az ellenőrzésre, mint a szankciókra nagyobb súlyt helyeznének, javaslatuk szerint elveszítené parlamenti mandátumát az a képviselő, akiről az Országgyűlés kimondja, hogy nyilatkozata valótlanságokat tartalmaz.

Dúró Dóra (Jobbik) is sérelmezte a kormányoldal elzárkózását, szerinte ugyanis a 21. században semmivel sem magyarázható például az, miért ne lehetne a bevallásokat elektronikusan beadni. Az egy háztartásban élő hozzátartozók vagyoni helyzetét is nyilvánossá kellene tenni, és a Jobbik szerint is bővíteni kellene a nyilatkozók körét, kiterjesztve a kötelezettséget például a kormánybiztosokra - mondta.

Szél Bernadett (LMP) úgy értékelt, a kormánypártoknak nem áll szándékában a mostani idejétmúlt, rossz rendszer megváltoztatása, amelyben a politikusok "szappanoperát játszhatnak a vagyonnyilatkozatokkal".

Hadházy Ákos szerint a jelenlegi szisztéma még erősíti is a korrupciót, holott javítania kellene azon, ezért változtatást sürgetett. Mint fogalmazott, az ellenzék ezért olyan javaslaton fog dolgozni, amely mindannyiuk számára elfogadható.