Adjon télikabátot a vízmérő órára

Nagy Edit felhívta a figyelmet, hogy ha a kertben aknában van a vízmérő, akkor valamilyen szigetelőanyaggal lehet védekezni, mert kellő mélységben van a szerkezet, mégsem védi annyira a talaj, mint a vízvezetéket.

A Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára elmondta, a nem fűtött épületekben lévő vezetékek is gyakran elfagynak, ezért ezeket is célszerű valamilyen szigetelővel bevonni. A kerti csap is könnyen szétfagyhat, ha ősz végén elfelejtettük vízteleníteni.

Nagy Edit jelezte, a bejelentések alapján látszik, hogy a vízmérő órák, bár mínusz tíz fokig bírják, mínusz húsz foknál már sok elfagyott. A Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára szerint a megelőzés egyszerű, akár egy papírdobozzal, kiselejtezett kabáttal, takaróval is hasznosan lehet védekezni a fagykár ellen.

Az olvadás során újabb veszélyt jelenthet, mert a víz jég formájában nagyobb térfogatú, ami szétnyomhatja a csöveket, a mostani enyhüléskor is sok bejelentés érkezett a vízmérők csöveinek elfagyásáról – tette hozzá Nagy Edit.

A Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára kiemelte, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Ha megnyitjuk a csapot és nem forog a csillagkerék, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg deformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell. Nagy Edit hozzátette, minden olyan vízelfolyás, amely a hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli.