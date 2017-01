Egy listán Palvin Barbara, Széll Tamás és a pólóválogatott

Az Observer elemzése szerint 2016 magyar vonatkozású sikerei közül a sporteredmények váltották ki a legnagyobb médiavisszhangot.

A franciaországi

labdarúgó-Eb-n résztvevő magyar csapattal közel ugyanannyi megjelenés foglalkozott a tavalyi évben, mint olimpiai érmes sportolóinkkal:

amíg a kontinenstornára 1972 óta először kijutó magyar válogatott sikereiről 38 425 hírtartalom tájékoztatott, addig riói bajnokaink eredményeiről 40 603 sajtóanyag számolt be. Hosszú Katinka, a női 100 méteres hátúszás, valamint 200 és 400 méteres vegyes úszás olimpiai bajnoka 22 994, a szintén háromszoros aranyérmes Kozák Danuta 5570, míg egyetlen férfi győztesünk, Szilágyi Áron 4878 alkalommal keltette fel a médiumok érdeklődését. Paralimpiai érmes atlétáink 4161 alkalommal szerepeltek a vizsgált források napirendjén. Tóth Tamást, az S9-es sérültségi kategória 100 méteres hátúszó bajnokát 1392 híranyag nevesítette.

Férfi és női vízilabda-válogatottunk a januári belgrádi Európa-bajnokságon mérettette meg magát, a tornán diadalmaskodó női válogatottal kapcsolatban 3311 híradás tudósított, míg a bronzérmet szerző férfi csapat 5248 médiamegjelenést ért el az év folyamán.

Fotó: Observer

A magyar jégkorong-válogatott 1939 óta először nyert világbajnoki meccset, amikor az oroszországi A csoportos világbajnokságon 5-2-re legyőzte Fehéroroszországot. A történelmi diadalt arató jéghokisok 4460 alkalommal voltak azonosíthatóak a forrásokban.

Válogatott csapataink mellett klubcsapataink is kiválóan szerepeltek nemzetközi tornákon. A kézilabda Bajnokok Ligája 2015-16-os kiírásának döntőjébe jutó győri női csapattal 4388, míg a szintén döntőt játszó veszprémi férfi gárdával 4889 megjelenés foglalkozott.

Lemaradt a kultúra

Filmes sikereink közül az Arany Glóbuszt és az Oscar-díjat is bezsebelő Saul fia 10 941, míg a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon Kristály Glóbuszt nyert Ernelláék Farkaséknál 1444, a cseh eseményen szintén bemutatott, számos nemzetközi díjat is elnyerő Tiszta szívvel pedig 2120 alkalommal kapott nyilvánosságot.

Széll Tamás mesterszakács és csapata megnyerte a világ legnagyobb presztízsű szakácsversenyének számító Bocuse d'Or európai döntőjét, a magyar szereplésről 1356 hír tájékoztatott. A zenei színtéren aratott sikereink közül Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie Eurovíziós Dalfesztiválon való indulása és döntőbe jutása generálta a legjelentősebb médiavisszhangot, összesen 1607 megjelenéssel. A Virtuózok tehetségkutató versenyzői több külföldi nagyvárosban is felléptek és díjakat is nyertek, eredményeikről 871 tartalom számolt be.

A legismertebb magyar szépség, a Forbes magazin listáján a világ legjobban kereső modelljei között számon tartott Palvin Barbara 2016-ban olyan nemzetközi magazinok oldalain tűnt fel, mint a Sports Illustrated, a Maxim és a Lui. Címlapszerepléseiről a magyar nyelvű sajtó 1100 cikket közölt.

A 15 legnagyobb publicitású hazai sikerről összesen csaknem 125 ezer híranyag számolt be.