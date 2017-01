Veszélyben a magyar gyerekek - Újabb védőoltásra lehet szükség

A Megyei Jogú Városok Szövetsége arra kéri a kormányt, hogy a bárányhimlő elleni védőoltást is illessze be a kötelező védőoltási rendbe, így legyen ingyenesen elérhető minden gyermek számára. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete is üdvözli a kezdeményezést - mondta az InfoRádióban a szervezet elnöke.