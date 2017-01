Február 2-án Budapestre látogat az orosz elnök - a nap hírei

Február 2-án Budapestre látogat az orosz elnök - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a kormányzati tájékoztatón közölte: Vlagyimir Putyin látogatásának előkészítéséről a jövő héten Moszkvában egyeztet a külgazdasági és külügyminiszter. A Miniszterelnökség arról tájékoztatott: Lázár János büntetőfeljelentést tett a kormány döntése alapján a 4-es metró ügyében. A miniszter a tájékoztatóján elmondta: az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálata szerint több bűncselekmény történhetett a 452,5 milliárd forintos uniós forrásból megvalósult beruházás megvalósításánál.

Egyedi ajánlatot dolgoz ki a legnagyobb állami vállalatok bérfejlesztésére a kormány - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A MÁV, a Volán, a Posta és az állami tulajdonú vízmű cégeknél az előkészítő egyeztetés már elkezdődött. A kabinet közép- és hosszú távú megállapodások megkötésére törekszik a munkavállalói érdekképviseletekkel.

A munkaerőhiány kezelését célzó, speciális módszereken alapuló képzési programok támogatására pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az összesen 5 milliárd forint értékű vissza nem térítendő támogatásból a vállalkozások várhatóan 30 és 150 millió forint közötti támogatást nyerhetnek el.

Március első felére le akarja zárni a tárgyalásokat a baloldali ellenzéki pártokkal a választási együttműködésről az MSZP miniszterelnök-jelöltje - közölte a szocialisták választmányi elnöke. Hiller István az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: pártja kormányváltást akar, és ehhez ajánlja a többi baloldali pártnak kormányfő-jelöltnek Botka Lászlót, illetve egy egyeztetett, szakmailag és tartalmilag érett programot.

Marad a Műszaki Egyetemen belül a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, vagyis nem kerül át az ELTÉ-hez. Az erről szóló döntést elsőként az InfoRádióval ismertette az oktatási államtitkár. Palkovics László emlékeztetett arra, hogy a kar oktatói korábban jelezték, hogy nem érzik teljesen biztosítottnak a feltételeket az egyetemen belül, de mivel a hónapokon át sem sikerült megnyugtatóan rendezni a helyzetet, ezért az államtitkárság december elején kezdeményezte a tárgyalások lefolytatását.

Évente négyezer, az egészségbiztosító által támogatott vizsgálatot lehet elvégezni a Semmelweis Egyetem most átadott, gyors képalkotású PET-CT készülékével. Szél Ágoston, az egyetem rektora az átadáson arról beszélt a készülék már akkor is jelezheti a kóros elváltozást, amikor a daganatot a hagyományos módszerekkel még nem tudnák kimutatni.

Folytatódik a felsőoktatási PPP-konstrukciók kiváltása - erősítette meg az oktatásért felelős államtitkár. Palkovics László az Educatio nemzetközi oktatási szakkiállítás megnyitóján elmondta: az idén mintegy 18 milliárd forintot különített el a kormány az ágazatban az állami és a magánszféra együttműködésével megvalósuló beruházások kiváltására.

Tiszteletbeli tagjává választja Fischer Ádámot a Bécsi Állami Opera. Az intézmény vezetése közölte, hogy a magyar karmester kinevezését jövő csütörtökön tartják. A művész 1980-ban debütált, azóta mintegy 300 alkalommal szerepelt a világhírű operaház színpadán. A tiszteletbeli tag címet olyanok kaphatják meg, akik szoros kapcsolatban állnak a Bécsi Állami Operával.

A rendkívüli hideg miatt két megyére másodfokú, öt megyére és Budapestre elsőfokú figyelmeztetést adott ki péntekre holnapra a meteorológiai szolgálat. Az országos, középtávú előrejelzés szerint a hétvégén is marad a hideg idő: többfelé napközben is mínusz 10 fok körül alakulnak a napi maximumok, a leghidegebb órákban néhol mínusz 20 foknál is hidegebb lesz. Ködre, ónos szitálásra, hószállingózásra is készülni kell a hétvégén.